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Путин назвал огромной программу по восстановлению и развитию новых территорий

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Фото: ТАСС/Андрей Чередниченко
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В России ведется огромная программа по восстановлению и развитию новых территорий, рассчитанная до 2030 года. Об этом 19 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года», добавив, что сил и средств хватит на реализацию всех направлений.

«У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта», — указал он.

Путин указал, что в течение трех лет планируется привести всю дорожную сеть новых регионов в нормативное состояние.

«Уже сейчас восстановлена 21 тыс. объектов, причем 11 тыс. — за счет средств федерального бюджета, а 10 тыс. объектов — за счет регионов-шефов со всей Российской Федерации. Я, кстати, вот хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь. <...> В течение ближайших пяти-шести лет мы должны восстановить и построить еще 20 тыс. объектов», — добавил российский лидер.

Глава государства также заявил, что новые регионы имеют большой потенциал развития, в том числе налоговый.

«В новых регионах восстановлены все федеральные трассы и сеть региональных»
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Ранее, 14 декабря, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XXII съезде партии «Единая Россия» заявил, что потенциал новых российских регионов должен быть полностью реализован. По его словам, в Новороссии проживают энергичные, талантливые и смелые люди, способные своими усилиями укрепить силу России.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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