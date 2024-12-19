Путин назвал огромной программу по восстановлению и развитию новых территорий

В России ведется огромная программа по восстановлению и развитию новых территорий, рассчитанная до 2030 года. Об этом 19 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года», добавив, что сил и средств хватит на реализацию всех направлений.

«У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта», — указал он.

Путин указал, что в течение трех лет планируется привести всю дорожную сеть новых регионов в нормативное состояние.

«Уже сейчас восстановлена 21 тыс. объектов, причем 11 тыс. — за счет средств федерального бюджета, а 10 тыс. объектов — за счет регионов-шефов со всей Российской Федерации. Я, кстати, вот хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь. <...> В течение ближайших пяти-шести лет мы должны восстановить и построить еще 20 тыс. объектов», — добавил российский лидер.

Глава государства также заявил, что новые регионы имеют большой потенциал развития, в том числе налоговый.

Ранее, 14 декабря, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XXII съезде партии «Единая Россия» заявил, что потенциал новых российских регионов должен быть полностью реализован. По его словам, в Новороссии проживают энергичные, талантливые и смелые люди, способные своими усилиями укрепить силу России.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».