Суд обязал Мариинский театр реставрировать дом княгини Шаховской
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал Государственный академический Мариинский театр провести работы по реставрации дома княгини Шаховской. Это следует из карточки дела.
В течение пяти лет театр должен отремонтировать несущие конструкции здания на Садовой улице, а также крыши, лицевые и дворовые фасады, внутренние помещения. Иск был подан Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Дом, в котором в 1836–1837 годах жил Михаил Лермонтов, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Ранее, 22 ноября, сообщалось о продолжении реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове, являющейся памятником истории культуры федерального назначения, внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.