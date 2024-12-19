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В Тамбовской области потушили возникший в результате атаки БПЛА ВСУ пожар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова
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В ночь на 19 декабря три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Мичуринский округ Тамбовской области, после чего возник пожар. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале региона.

«Возгорание площадью 105 кв. м ликвидировано силами главного управления МЧС России по Тамбовской области», — говорится в публикации.

По данным Минобороны РФ, БПЛА над Тамбовской областью были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Уточняется, что жертв и повреждений инфраструктуры в результате атаки ВСУ нет.

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Ранее, в этот же день, сообщалось о возгорании завода нефтепродуктов после атаки со стороны украинских БПЛА в Новошахтинске.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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