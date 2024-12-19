СМИ сообщили о тайной встрече советника Стармера с окружением Трампа
Глава аппарата премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максуини тайно посетил США, чтобы добиться расположения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом 19 декабря сообщает газета The Telegraph.
«В начале этого месяца глава аппарата Кира Стармера провел секретные переговоры с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа в Белом доме в Америке», — пишет издание.
СМИ указало, что Максуини сначала отправился во Флориду, чтобы встретиться с политическим стратегом Трампа Сьюзан Уайлс, позже он посетил Вашингтон для обсуждения вопросов с Майком Уолцем, которого Трамп решил назначить своим советником по национальной безопасности.
Газета поясняет, что решение Стармера отправить своего помощника к окружению республиканца говорит о том, что в правительстве есть опасения по поводу необходимости налаживания отношений с избранным президентом США.
18 декабря победа Трампа была официально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков. Республиканец получил большинство голосов коллегии выборщиков. Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас.
6 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах и стал 47-м президентом США. Он сообщил об этом перед своими сторонниками в штате Флорида. Ранее он уже возглавлял Белый дом в 2017–2021 годах и был 45-м президентом в истории страны.