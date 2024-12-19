В Госдуме рассказали о повестке саммита лидеров стран СНГ и заседания ЕАЭС

Неформальный саммит лидеров стран СНГ и заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге имеют серьезный политический вес, на этих встречах будут подниматься вопросы о расчетах в национальной валюте, продовольственной безопасности, защите суверенитета и другие. Об этом 19 декабря рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов.

«Это не просто обмен мнениями, а стратегические шаги, направленные на решение ключевых проблем региона и согласование общих позиций перед лицом внешнего давления. На кону — не только экономическая стабильность, но и политическая устойчивость стран-участниц», — заявил он.

Так, отметил политик, одной из главных задач на встрече станет согласование механизмов перехода на расчеты в национальных валютах. На фоне геополитического противостояния и санкционного давления необходимость финансовой независимости региона стала очевидной, подчеркнул он. По словам Таймазова, страны продолжат уточнять дорожную карту, которая ускорит отказ от доллара в двусторонних и многосторонних расчетах. Речь идет не только о защите от санкций, но и о формировании единой финансовой платформы, которая позволит проводить взаимные расчеты без посредников, пояснил он.

«На повестке окажется и проблема продовольственной безопасности. Участники планируют обсудить создание региональных резервов продовольствия и механизмы экстренной помощи в случае перебоев. Активно обсуждается предложение России странам СНГ о расширении экспорта агротехнологий и импорта семенного, что поможет снизить зависимость от западных поставщиков», — добавил Таймазов.

Кроме того, сообщил он, еще одна чувствительная тема — защита суверенитета стран СНГ не только в вопросах политических провокаций, но и в контексте информационной войны и кибератак. Депутат рассказал, что Россия за последние годы разработала прочную практику отражения подобных угроз и готова делиться опытом.

Среди прочего, участники встреч обсудят развитие электроэнергетического рынка и энергетическую безопасность.

«Лидеры СНГ и ЕАЭС собираются в условиях беспрецедентного давления извне, но это, похоже, лишь усиливает их готовность к совместным действиям. При обсуждениях звучит одна главная мысль: пришло время формировать собственную повестку, где регион будет действовать как единый игрок», — заключил политик.

До этого, 17 декабря, председатель правительства России Михаил Мишустин назвал обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами одним из пяти основных направлений работы организации. Также, по его словам, участники альянса должны стремиться к формированию общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития.

Ранее, 1 октября, Мишустин заявил, что РФ готова делиться опытом цифровой трансформации с партнерами по ЕАЭС. В Армении он выступил на пленарном заседании третьего Евразийского экономического форума и принял участие во встрече межправительственного совета ЕАЭС.

Тогда же он подчеркнул, что Союзное государство является локомотивом интеграции в рамках ЕАЭС, потому что Москва и Минск прорабатывают предложения ЕАЭС об укреплении свобод продвижения товаров, услуг и рабочей силы именно в совместном формате.