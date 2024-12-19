Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев Советов» на 1 млрд рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 19 декабря рассказал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» перед стратегическим партнерам «Ростех Капитал» в размере 1 млрд рублей.

«Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается.», — приводит слова губернатора «Спорт-Экспресс».

По его словам, правительство выделяет 2 млрд рублей в год, но клуб не гасит этот долг, который со временем искусственно пролонгируется.

Ранее, 26 ноября, Федорищев заявил на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта, что узнал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» на сумму 36 млн рублей за взятки судьям. По его словам, подобная система действует несколько лет. Глава региона отказался оплатить этот долг за счет средств, которые направлены на развитие спортивных организаций.