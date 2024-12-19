Politico узнала о недовольстве в ЕС единоличными решениями фон дер Ляйен

Лидеры некоторых стран Евросоюза (ЕС) раздражены тем, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен принимает решения самостоятельно, и попросили нового руководителя Евросовета Антониу Кошту «усмирить» ее. Об этом 19 декабря сообщила американская газета Politico.

«Раздражение растет среди высокопоставленных дипломатов ЕС, которые, как ожидается, обсудят недавние односторонние силовые шаги главы Европейской комиссии в промежутке между встречами лидеров блока в четверг», — говорится в публикации.

Речь идет о решении главы ЕК подписать торговое соглашение ЕС с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), которое вызвало разногласия между Францией, Германией и Бельгией, а также о введении пошлин на электромобили из Китая. Отмечается, что на предстоящем саммите обсуждения будут сосредоточены на принятии самостоятельных шагов председателем Еврокомиссии. Впервые такая дискуссия состоится под руководством Кошты.

«Настоящий разговор будет вестись о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — цитирует издание одного из дипломатов Евросоюза.

По мнению некоторых официальных лиц ЕС, причиной негодования является не только авторитаризм фон дер Ляйен, но и то, как она работает в целом.

Один из чиновников ЕС выразил мнение, что руководство в Европейском союзе находится «в руинах». По его словам, принятое решение по МЕРКОСУР является чуть ли не публичным унижением Парижа.

Ранее, 8 декабря, сообщалось о том, что новое соглашение фон дер Ляйен МЕРКОСУР может вызвать раскол Евросоюза из-за появившихся разногласий между Францией, Германией и Бельгией.

МЕРКОСУР — это экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, и на сегодня в него входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай

До этого, 7 декабря, стало известно, что более тысячи граждан стран ЕС поддержали иск против главы ЕК из-за возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 во время пандемии.

27 ноября австрийский политик Харальд Вилимски в Европейском парламенте (ЕП) не поддержал новый состав ЕК во главе с фон дер Ляйен. По его словам, новая комиссия выступает за массовую миграцию, лишение свободы, разжигание войны, за деиндустриализацию и упадок Европы.

19 сентября издание Politico заявило, что Урсула фон дер Ляйен значительно укрепила свои позиции в новообразованном составе ЕК и получила полный контроль над делами ЕС. По данным авторов статьи, фон дер Ляйен несколько месяцев работала над устранением оппозиции внутри комиссии. Среди ее соперников выделяют еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона.