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Биолог рассказала о пользе и вреде разрисованных новогодних имбирных пряников

Биолог Лялина: разрисованные имбирные пряники помогают укрепить иммунитет
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Разрисованные имбирные пряники — популярное угощение и украшение на Новый год. Они привлекают внимание и внешним видом, и вкусом. Подробнее об их пользе и вреде рассказала 20 декабря «Известиям» исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

«Сами по себе такие пряники с использованием меда, специй (имбиря, корицы, гвоздики) и натуральной глазури (яичного белка) весьма полезны. Имбирь, например, помогает укрепить иммунитет и улучшить пищеварение. А еще пряники — быстрый источник энергии благодаря сахару, и это особенно актуально в холодное время года», — отметила она.

По ее словам, следует помнить, что сладости — это удовольствие, которое лучше употреблять в небольших количествах. Их чрезмерное употребление может привести к проблемам с зубами, повышению уровня сахара в крови и набору веса.

«Кроме того, если для украшения пряников использованы красители низкого качества, это может быть вредно, особенно для детей, вызывать у них аллергию или другие негативные реакции. Есть ряд разрешенных по ГОСТу пищевых красителей, но и их тоже следует ограничивать. Также большое количество специй или продуктов с глютеном (в муке) может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или непереносимостью глютена», — уточнила биолог.

Лялина добавила, что лучше всего делать раскрашенные новогодние пряники дома, так как это позволит контролировать их состав и избегать вредных добавок. При этом можно выбрать качественные ингредиенты и использовать натуральные красители, например, свекольный сок (красный), шпинат (зеленый) или куркуму (желтый).

Соблюдая баланс, можно наслаждаться вкусными и красивыми пряниками без ущерба для здоровья, заключила биолог.

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В ноябре кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко рассказала «Известиям» о том, как сделать новогодние блюда полезнее. По словам эксперта, классические рецепты праздничных блюд лучше готовить без добавления майонеза. Также она посоветовала выбирать нежирное мясо, не переедать и ограничить потребление алкоголя или же отдать предпочтение сухим винам.

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