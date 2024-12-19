В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
В Бурятии водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание бензовоза, из-за чего произошел разлив топлива на дорогу. Об этом 19 декабря сообщила прокуратура Республики Бурятия в Telegram-канале.
«Утром 19 декабря 2024 года на автодороге Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией вблизи села Поворот Селенгинского района водитель грузового тягача «Фрейд Лайнер», перевозившего топливо в полуприцепе-цистерне, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате произошла разгерметизация одного из отсеков цистерны с последующим разливом топлива», — говорится в сообщении.
Сообщается, что водитель не пострадал. Будет проведена проверка для оценки по исполнению безопасности движения и соблюдения законов об охране труда.
Ранее, в октябре этого года, стало известно, что произошел разлив топлива во время ДТП на федеральной дороге в Хабаровском районе. Сообщается, что водитель седельного тягача Volvo FH-TRUK в составе полуприцепа «Тонар» допустил наезд на стоящий на обочине седельный тягач Freightliner Century в составе полуприцепа Schmitz. От удара у Volvo был поврежден бензобак, в результате произошел разлив топлива на проезжую часть.