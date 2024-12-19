С подозреваемым в убийстве генерала Кириллова провели следственные действия
С подозреваемым в совершении теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, провели следственные действия. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий».
На кадрах видно, как на место взрыва на Рязанском проспекте правоохранители привезли подозреваемого в автозаке, у авто собрались стражи порядка. Позднее мужчину вывели в наручниках.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.
На следующий день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.