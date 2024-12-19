Жителя Хакасии задержали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ
Житель Хакасии был задержан по подозрению в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Установлен безработный житель города Абаза 1995 года рождения, который в ноябре 2022 года совершил денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники. Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
Уточняется, что мужчина признался в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей. Специалисты завершили расследование, его материалы в скором времени будут направлены в Верховный суд Хакасии.
Ранее, 18 ноября, сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя за призывы в социальных сетях к насилию над русскими. Позже, 28 ноября, в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.