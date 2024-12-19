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Марочко сообщил о сбросах с БПЛА боевиками ВСУ по своим раненым сослуживцам

Марочко заявил, что ВСУ ударами БПЛА добивают раненых сослуживцев
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Фото: REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout
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Боевики украинской армии при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) добивают сослуживцев, получивших ранения в боях с российскими военнослужащими на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 19 декабря сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА вооруженных формирований Украины. Так, в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника», — рассказал он ТАСС.

Кроме того, по словам Марочко, три тяжелораненых бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли выйти на связь на открытых частотах по радиостанции в районе Лозовой и запросили эвакуацию. Однако после чего прилетел украинский беспилотник и добил раненых.

Как отметил эксперт, российской разведке удалось установить еще один факт умышленного уничтожения раненого солдата ВСУ в районе Загрызова. Так, при попытке получившего ранения украинского бойца перебежать на удаленную от линии боевого соприкосновения позицию сослуживцы открыли по нему огонь из стрелкового оружия, в результате чего военный погиб.

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Ранее, 18 декабря, пленный контрактник ВСУ Александр Терези рассказал о равнодушии украинского командования к украинским боевикам. В своем рассказе пленный отметил, что связи с командирами не было, никаких команд и распоряжений не поступало, боевиков оставили на территории Курской области без поддержки со стороны руководства.

До этого, 12 декабря, взятый в плен военный ВСУ Иван Сова заявил, что военных ВСУ, перед тем как отправить в Курскую область, настраивают на то, чтобы они выбирали самоубийство вместо плена. По его словам, перед отправкой на фронт военным рассказывают, что даже если они сдадутся в плен, их якобы всё равно убьют.

18 ноября пленный боевик ВСУ Виктор Шпилевой рассказал, что командование украинской армии относится к своим солдатам как к пушечному мясу. Он уточнил, что их отправили «в один конец», высадив боевиков без подготовки на обстреливаемой территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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