Пленный контрактник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Терези 18 декабря рассказал о равнодушии украинского командования на территории Курской области.

В своем рассказе пленный отметил, что связи с командирами не было, никаких команд и распоряжений не поступало, боевиков оставили без поддержки со стороны руководства.

«Они там сейчас сидят спокойно, ни о чем не думают. Даже не думают, как нас отсюда вытянуть. Могут новых набрать и так же, как и нам, сказать: решайте сами, делайте сами, что хотите», — рассказал пленный.

По его словам, после отступления с позиций Терези и еще несколько бойцов ВСУ укрылись в блиндаже, когда отстали от основного подразделения. Именно там на территории Ольговского леса Терези взяли в плен российские военнослужащие.

Пленный подписал контракт с ВСУ в 2020 году на три года. В 2022 году вместе со своим подразделением воевал на территории Луганской области. Выполнял обязанности номера минометного расчета.

Ранее, 17 декабря, украинский военный Дмитрий Вербицкий рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области. По его словам, в роте было 50 человек, которые прибыли в Курскую область. Их целью было обстреливать мирное население.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению боевиков продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.