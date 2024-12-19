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Врач-диетолог рассказала о способах не набрать вес на новогодних праздниках

Врач Тараско: ни в коем случае не голодайте весь день перед новогодним столом
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Причиной набора веса на новогодних праздниках может стать не только большое количество вредной еды, но и образ мышления. Об этом 19 декабря «Газете.ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско.

«Декабрь проходит в недосыпах, в дедлайнах, в «неуспевании везде и всюду», в заботах и хлопотах. Не до выстраивания питания и занятий спортом (если только у вас нет такой привычки). В итоге вы в огромном стрессе и выгорании приходите к встрече Нового года, а тут еще опять какие-то ограничения. Поэтому все привычные рекомендации по питанию не будут работать, у вас просто не будет энергии и желания всё это соблюдать», — объяснила эксперт.

Диетолог указала, что до праздничного застолья ни в коем случае нельзя голодать и терпеть. Лучше организовать легкие перекусы, так как сильное чувство голода всегда приводит к перееданию. Например, в качестве основного блюда можно выбрать блюда с большим содержанием белка, дополнить его овощами, а в качестве закуски съесть фрукты, сыр или малосольные овощи. Однако при переедании не стоит себя винить и наказывать.

«Просто вернитесь к сбалансированному и регулярному питанию и комфортным физическим нагрузкам. Используйте ферменты для поддержки работы поджелудочной железы: креон, микрозим, панзинорм и др. Можно добавить ферменты растительного происхождения: экстракт папайи и горечи», — подчеркнула Тараско.

Врач также посоветовала на один-два дня после застолий исключить из рациона продукты животного происхождения, но добавить больше квашеной капусты, фруктов, овощей и ягод.

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Ранее, 24 ноября, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко рассказала «Известиям» о том, как сделать новогодние блюда полезнее. По словам эксперта, классические рецепты праздничных блюд лучше готовить без добавления майонеза. Также она посоветовала выбирать нежирное мясо, не переедать и ограничить потребление алкоголя или же отдать предпочтение сухим винам.

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