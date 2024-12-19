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Расчеты ударных беспилотников уничтожили живую силу и технику ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты ударных беспилотников танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации. Кадры боевой работы российских военнослужащих 19 декабря опубликовало Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки войск «Центр» своевременно ликвидировали все выявленные цели противника с помощью ударных FPV-дронов и сброса боеприпасов с беспилотников.

Расчеты БПЛА регулярно уничтожают боевые бронированные машины, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ, тем самым срывая ротации и попытки контратак на линии боевого соприкосновения. Это помогает российским штурмовым подразделениям продолжать наступление.

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Ранее, 18 декабря, военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили беспилотник ВСУ типа «Баба-яга» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Благодаря этому было обеспечено воздушное прикрытие наземных сил и удалось сохранить жизни личного состава, вооружение и технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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