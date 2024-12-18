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Зенитчики ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ типа «Баба-яга» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 18 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что российские зенитчики в круглосуточном режиме ведут прикрытие подразделений, уничтожая вражеские ударные и разведывательные беспилотники. Например, расчеты противовоздушной обороны группировки в случае визуального обнаружения летательного аппарата открывают по нему огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм. При этом важно учитывать высоту, дальность и тип беспилотника.

«Данный прибор располагает двумя прицелами — коллиматорный по воздушным целям и обычный наземный прицел. Работаем своими средствами, мастерим, умудряемся как-нибудь поставить сюда свои тепловизионные прицелы и уже с помощью них работаем, ориентируемся. У них хороший разброс, снаряды имеют свойство взрываться в воздухе, то беспилотник поражается не прямыми попаданиями, а осколками», — сказал командир орудия старший сержант Александр Новоселкин.

Кроме того, зенитчики используют пулеметные расчеты и стрелковое оружие для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника. Также бойцы подразделения группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику.

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Ранее, 17 декабря, расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский БПЛА «Лелека» на красноармейском направлении спецоперации. Расчет обеспечил прикрытие наземной группировки российских подразделений, уничтожив беспилотник противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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