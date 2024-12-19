В Таиланде ожидается до 1,8 млн туристов из РФ по итогам 2024 года
Таиланд по-прежнему остается одним из самых популярных курортных направлений у россиян. К концу года, как ожидается, королевство посетит в общей сложности до 1,8 млн российских туристов, сказали «Известиям» в посольстве РФ в этой стране.
«С октября по апрель интенсивность полетов особенно высокая. Например, в прошлом году в ноябре в стране побывали 200 тыс. российских туристов, в декабре — 250 тыс. В этом году по состоянию на 1 декабря Таиланд посетили уже 1,5 млн наших граждан. Полную статистику можно будет увидеть в конце года. Ожидаем, что этот показатель достигнет 1,7–1,8 млн человек», — рассказали в российском диппредставительстве.
В прошлом году турпоток из России составил 1,48 млн человек. Это больше, чем в допандемийном 2019 году (1,47 млн).
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