Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Общество
Украинского боевика осудили на 15 лет за террористический акт в Курской области
Происшествия
Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Суд приговорил 23 боевиков «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет

СМИ сообщили о возгорании на крупном международном стадионе в Сирии

0
EN
Фото: Al Watan
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Крупный пожар произошел на международном стадионе в Алеппо в Сирии. Об этом 19 декабря сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники.

На кадрах из социальных сетей видно, как огонь распространялся по стадиону, который считается крупнейшим в стране и вмещает до 75 тыс. зрителей.

«Предположительно, пожар был устроен неизвестными», — уточнила Al Watan в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, сирийской гражданской обороне удалось потушить возгорание.

В следующей Сирии: что ждет республику после захвата Дамаска экстремистами
Семью президента Башара Асада, покинувшего страну, приняла РФ

Ранее, 8 декабря, информационное агентство AFP сообщило о пожаре в президентском дворце Башара Асада в Дамаске. Уточнялось, что во дворце горел зал приемов. Телеканал CNN отмечал, что ранее во дворце были замечены сирийцы, «в том числе вооруженные люди и даже маленькие дети». По данным издания, они выносили из здания стулья и другие предметы мебели.

До этого президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025