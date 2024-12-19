СМИ сообщили о возгорании на крупном международном стадионе в Сирии
Крупный пожар произошел на международном стадионе в Алеппо в Сирии. Об этом 19 декабря сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники.
На кадрах из социальных сетей видно, как огонь распространялся по стадиону, который считается крупнейшим в стране и вмещает до 75 тыс. зрителей.
«Предположительно, пожар был устроен неизвестными», — уточнила Al Watan в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, сирийской гражданской обороне удалось потушить возгорание.
Ранее, 8 декабря, информационное агентство AFP сообщило о пожаре в президентском дворце Башара Асада в Дамаске. Уточнялось, что во дворце горел зал приемов. Телеканал CNN отмечал, что ранее во дворце были замечены сирийцы, «в том числе вооруженные люди и даже маленькие дети». По данным издания, они выносили из здания стулья и другие предметы мебели.
До этого президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.
Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.