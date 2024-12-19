В Гидрометцентре спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 19 декабря
Облачно, во второй половине дня небольшой снег, местами гололед, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 19 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от –10 до –8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –5.
В Московской области днем синоптики обещают от –12 до –7 градусов, ночью температура может упасть до –8.
Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление составит 737–742 мм ртутного столба.
Накануне, 18 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до –30 градусов. Он добавил, что температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.