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В Гидрометцентре спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 19 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Облачно, во второй половине дня небольшой снег, местами гололед, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 19 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от –10 до –8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем синоптики обещают от –12 до –7 градусов, ночью температура может упасть до –8.

Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 737–742 мм ртутного столба.

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Накануне, 18 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до –30 градусов. Он добавил, что температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.

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