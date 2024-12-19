Треть индивидуальных жилых домов в России не могут достроить
В России до 30% выросло количество проблемных индивидуальных домов, находящихся на стадии строительства. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
«Из-за изменения условий кредитования по льготным программам, резкого введения эскроу-счетов и дорогих кредитных ресурсов часть мелких и средних девелоперов осталась без оборотных средств для завершения строительства. При этом на волне ажиотажа часть застройщиков в сегменте ИЖС набрали подрядов больше, чем реально могли потянуть собственными ресурсами. Ситуацию осложнил дефицит рабочей силы в строительстве», — указал он.
На фоне строительного бума в сегменте ИЖС, по его словам, появилось огромное количество фирм-однодневок, в части из них нет элементарно специалистов с профильным строительным образованием, а иногда и опыта строительства домов.
«Одна из бед таких фирм и в отсутствии финансовой стратегии. Часто всё сводится к тому, что полученные по новым договорам денежные средства направляются на завершение строительства тех домов, которые находятся на финишной стадии готовности. И вот здесь как раз самый большой риск в нынешних условиях: возможности привлечь дополнительные кредитные ресурсы из-за высоких ставок у строительных компаний нет и любой сбой на стадии реализации проекта ведет к появлению целой цепочки проблемных домов», — добавил эксперт.
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