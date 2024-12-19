На Украине сообщили о планах по созданию газового хаба с Польшей
Украина и Польша собираются создать новый газовый хаб, который обеспечит потребности Восточной Европы и станет альтернативой российскому газу. Об этом 18 декабря сообщило министерство энергетики Украины.
«Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита», — приводит слова заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника Telegram-канал ведомства.
Колесник также отметил, что интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности помогут заместить российский газ.
Ранее, 13 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о том, что страна ведет переговоры по продолжению поставок газа по украинской территории. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил 16 декабря, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа.
На следующий день агентство Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой газовой компании SPP сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что остановка транзита российского газа через Украину в январе грозит существенным скачком цен, от которого пострадает вся Европа.
До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину. По словам Путина, компания «Газпром» намерена исполнять все свои обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе по транзиту. Он уточнил, что договор по поставке газа через Украину заканчивается 31 декабря.