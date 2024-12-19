Посол Таиланда в Москве заявил о готовности увеличить число прямых рейсов из РФ
Таиланд готов увеличить количество прямых рейсов из России, заявил «Известиям» посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.
«Сейчас уже много прямых рейсов между Таиландом и Россией, которые осуществляет «Аэрофлот». Решать компании: если она захочет увеличить частоту рейсов, мы это только приветствуем», — отметил дипломат.
Вопрос частоты рейсов регулярно обсуждается между Москвой и Бангкоком.
«Диалог о частоте авиарейсов ведется на постоянной основе с учетом спроса на пассажирские авиаперевозки с обеих сторон», — сказали «Известиям» в российском посольстве в Таиланде.
На данный момент прямые рейсы между странами осуществляет в основном «Аэрофлот».
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Улетная подготовка: Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из РФ