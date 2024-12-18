В Ирландии указали на мизерные шансы Зеленского на победу в случае новых выборов
Шансы украинского лидера Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) на победу в президентских выборах, в случае их проведения на Украине, представляются совсем ничтожными. Об этом 18 декабря заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) изображение главы киевского режима, который смеется и одновременно жестом показывает «чуть-чуть».
«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — написал в комментарии журналист.
Днем ранее Боуз также заявил, что вновь избранный президентом США республиканец Дональд Трамп нанес «сильный удар по зубам» украинскому лидеру, не пригласив его на свою инаугурацию в январе.
До этого, 16 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что киевский режим утрачивает признаки государственности, нынешнее украинское руководство нелегитимно. Нынешнее руководство стало править в Киеве незаконно, и это особенно важно потому, что оно каждый день совершает преступления, нарушая права как русского, так и украинского народов. Все проблемы России и Украины начались после кровавого антиконституционного госпереворота в 2014 году, напомнил российский лидер.
Ранее, 11 декабря, бывший украинский народный депутат, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в разговоре с «Известиями» отметил, что нелегитимность Зеленского осознают не только депутаты Верховной рады, но и простые граждане. Экс-нардеп подчеркнул, что именно украинский президент виноват в конфликте в регионе и во всех проблемах в стране.
До этого, 16 сентября, историк, миссионер, член международного общественного движения «Другая Украина» Руслан Калинчук обратил внимание на то, что режим Зеленского тоталитарный и ему невыгодно проводить выборы. Руководство Украины, очевидно, боится непредсказуемого результата, потому что население страны устало от коррупции, беспредельной мобилизации и прочих проблем.