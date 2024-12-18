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В Ирландии указали на мизерные шансы Зеленского на победу в случае новых выборов

Журналист Боуз: шансы Зеленского еще раз стать президентом невелики
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Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
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Шансы украинского лидера Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) на победу в президентских выборах, в случае их проведения на Украине, представляются совсем ничтожными. Об этом 18 декабря заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) изображение главы киевского режима, который смеется и одновременно жестом показывает «чуть-чуть».

«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — написал в комментарии журналист.

Днем ранее Боуз также заявил, что вновь избранный президентом США республиканец Дональд Трамп нанес «сильный удар по зубам» украинскому лидеру, не пригласив его на свою инаугурацию в январе.

На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ

До этого, 16 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что киевский режим утрачивает признаки государственности, нынешнее украинское руководство нелегитимно. Нынешнее руководство стало править в Киеве незаконно, и это особенно важно потому, что оно каждый день совершает преступления, нарушая права как русского, так и украинского народов. Все проблемы России и Украины начались после кровавого антиконституционного госпереворота в 2014 году, напомнил российский лидер.

Ранее, 11 декабря, бывший украинский народный депутат, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в разговоре с «Известиями» отметил, что нелегитимность Зеленского осознают не только депутаты Верховной рады, но и простые граждане. Экс-нардеп подчеркнул, что именно украинский президент виноват в конфликте в регионе и во всех проблемах в стране.

До этого, 16 сентября, историк, миссионер, член международного общественного движения «Другая Украина» Руслан Калинчук обратил внимание на то, что режим Зеленского тоталитарный и ему невыгодно проводить выборы. Руководство Украины, очевидно, боится непредсказуемого результата, потому что население страны устало от коррупции, беспредельной мобилизации и прочих проблем.

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