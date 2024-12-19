«Предпосылки к участию россиян в Олимпиаде-2026 еще есть»

Шансы на участие россиян в зимних Олимпийских играх в 2026 году сохраняются, считает президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский. В интервью «Известиям» он прокомментировал избрание нового руководства ОКР, оценил вероятность объединения своей организации со смежными федерациями, а также выразил надежду на скорое возвращение прыгунов и двоеборцев на международные соревнования.

— Как восприняли прошедшее избрание нового руководства ОКР?

— В целом, мне кажется, никаких неожиданностей не произошло. Михаил Владимирович Дегтярев единогласно выбран на пост президента ОКР. На руководящие посты генерального директора и генерального секретаря выбраны его креатуры. Думаю, все они, а также те люди, которые были избраны вице-президентами организации, и новый состав исполкома справятся с теми задачами, которые поставлены, прежде всего, президентом страны, в том числе на октябрьском заседании совета по спорту. Думаю, что глобальная поддержка Михаила Владимировича со стороны спортивного сообщества будет обеспечена. Можно только поздравить с избранием самого президента ОКР и всех остальных руководителей. Уверен, они будут вовсю трудиться для возрождения наших победных традиций как глобальной спортивной державы.

— Одно из ключевых изменений, произошедших после майского назначения Дегтярева министром спорта РФ, — это объединение нескольких федераций по смежным видам спорта в одну, чтобы соответствовать структуре их международных аналогов. Так, уже объединили все водные и гимнастические виды спорта. Михаил Владимирович уже разговаривал с вами и другими лыжными федерациями, чтобы сделать из ваших организаций российский аналог FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда)?

— Пока вопрос не поднимался. Не секрет, что Елена Валерьевна Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России. — «Известия») на встрече с министром спорта спросила его о дальнейшей судьбе лыжных видов спорта и сноуборда. Но Михаил Владимирович сказал, что до весны никаких решений касательно нас принято не будет. В любом случае, будут руководствоваться тем международным календарем, который весной сформируется на следующий сезон. Но я думаю, в наших видах спорта готовы к тем тенденциям, которые сейчас происходят в плане объединения федераций. Они ведь происходят не спонтанно — о них говорили уже два или три года. По-моему, еще Игорь Евгеньевич Левитин (бывший помощник президента РФ по спорту, экс-вице-президент ОКР. — «Известия») озвучивал эти идеи несколько лет назад. Так что мы готовы. Лично меня это не пугает. Тем более, у нас уже есть Ассоциация лыжных видов спорта, которую возглавляет Елена Валерьевна. И через эту организацию мы стараемся согласовывать вопросы по организации международного сотрудничества, чтобы действовать не отдельно взятыми федерациями.

— Какова сейчас ситуация с отстранением прыгунов с трамплина и двоеборцев от международных соревнований? Есть контакты с FIS?

— Контакты носят исключительно частный характер. То есть официально мы уже более двух лет не принимаем участия в работе тех профильных комитетов или подкомитетов FIS, членами которых являются наши представители. Тем не менее, учитывая специфику наших видов спорта с точки зрения правил, экипировки, у нас остаются хорошие личные контакты с рейс-директорами как по прыжкам, так и по двоеборью. Сохраняются возможности централизованной закупки для наших сборников импортных инвентаря и экипировки, которые производятся только за пределами России. Более того, обсуждается вопрос с проведением международных соревнований на территории нашей страны. Понятно, что по известным причинам участие в них принимают только белорусские и казахские спортсмены. Тем не менее, FIS в курсе проведения таких соревнований, они носят статус особо значимых на территории России и открытых для других стран.

Я надеюсь, что в марте участие в стартах в Нижнем Тагиле примут не только белорусы и казахи, но и китайцы. Так что контакты на международном уровне остаются, но тенденции по отстранению сохраняются. FIS продлила отстранение наших спортсменов на текущий сезон, но предпосылки к участию россиян в Олимпиаде-2026 еще есть. Хочется верить, что последняя положительная динамика с допуском россиян, которую мы видели на примере пловцов, в скором времени перенесется и на зимние виды, включая наш.

— Сложнее стало получать импортную экипировку? Увеличились затраты? Усложнилась логистика?

— Затраты не увеличились. Но становится всё сложнее получать качественный инвентарь.

— Вам его выдают по остаточному принципу?

— Да. А в прыжках с трамплина и двоеборье инвентарь индивидуализирован. Он не продается в магазине, а заказывается индивидуально под каждого члена сборной с точки зрения их росто-весовых параметров. Правила и регламент жестко предъявляют требования к индивидуальным особенностям каждого спортсмена. Поэтому сложно стало получать качественный инвентарь. Логистика тоже становится труднее. Но пока держимся. Во многом благодаря контактам с нашими зарубежными партнерами, к сожалению, носящим только неофициальный характер. Тем не менее, понимаем, что рано или поздно отстранение закончится, и нам надо будет вернуться в боеспособном состоянии. Прошедшие этапы Кубка России и международные старты в Нижнем Тагиле вселяют оптимизм. По крайней мере, лидеры наши выступают хорошо и показывают, что были бы конкурентоспособны на международных соревнованиях даже после двух лет отстранения, если бы их допустили прямо сейчас.

— Казахстан на эти соревнования в Нижнем Тагиле присылает кого-то из основной обоймы спортсменов?

— Поскольку календарь Кубка мира мира сформирован так, что этапы проходят каждую неделю, участвующие там два сильнейших казаха, разумеется, не могут к нам приехать на соревнования. На последнем таком мероприятии был второй-третий состав Казахстана. Но эти ребята — не статисты. Они приехали, понимая, что им есть чему поучиться у наших спортсменов. Но и нашим важно соревнование с казахами, чтобы почувствовать конкуренцию со стороны тех, кто так или иначе участвует в других международных соревнованиях.

— После февраля 2022 года были риски, что кто-то из ваших лидеров сменит гражданство или завершит карьеру?

— Не скрою, что предложения такие некоторым спортсменам поступали. Были страны, хотевшие рекрутировать к себе наших лидеров с прицелом на Олимпиаду-2026. Но мы выдержали натиск. Мне кажется, работа, которую проводит наша федерация и тренерские штабы сборных в плане морально-патриотического духа имеет свои плоды. Ребята нацелены на результат и надеются, что российская команда будет допущена в том или ином статусе и вновь станет отстаивать честь страны на самых престижных международных соревнованиях. Поэтому уже год-полтора, как нет никаких обращений о смене гражданства. И мы рады, что удалось сохранить костяк лидеров — той четверки, выигравшей командное серебро на Олимпиаде-2022. Только Ирина Аввакумова закончила карьеру, но она и планировала это сделать. А Женя Климов, Данил Садреев продолжили выступать. Как и лидеры у женщин в лице Саши Кустовой и Кристины Прокофьевой. У них хороший настрой. Они подтвердили свои позиции на этапах Кубка России. А скоро полетят на сборы в Казахстан, где проведут матчевую встречу с местными спортсменами. Там же мы планируем проверить и наш резерв, в том числе тех ребят, которые в январе поедут на российско-китайские Игры на Сахалине.

— Кто-то из наших спортсменов подумывал подписать заявление об осуждении СВО, чтобы получить допуск к международным соревнованиям?

— Не было таких случаев. Но и надо отметить, что FIS таких жестких условий не ставила. Да, мы уже пропускаем третий международный сезон. Но предпосылки к возвращению имеются. Одна из них — в июле мы были допущены до участия в конгрессе FIS, где выбирали нового президента. И участвовали в голосовании. Была обозначена позиция, что мы действующие члены международной федерации, мы не отстранены, но сегодняшняя ситуация в мире пока не располагает для допуска российских спортсменов. Мы стараемся ее и не обострять. Надеемся, что весной ситуация изменится.

— Решение о разбане должен принимать конгресс или совет FIS?

— Решение принимает совет FIS — главный руководящий орган. Он состоит из 17 человек. Представителей России там сейчас нет. Но, когда наши спортсмены будут возвращены на международную арену, мы, конечно, будем бороться, в том числе за свое представительство в совете FIS.

— Есть понимание, кто из этих членов совета за нас, против нас и нейтрален?

— Мне сложно точно сказать, но, наверное, 20–30% за нас, а 70% — против. Всё-таки там больше представителей Запада, в том числе скандинавских стран. Они, включая президента, диктуют повестку. Но есть и силы, которые им противостоят. Все понимают важность и значимость российских спортсменов в лыжных видах спорта и сноуборде. Без них, однозначно, теряется уровень соревнований и коммерческая привлекательность — все об этом говорят. Видимо, пока FIS готова нести эти потери, но я надеюсь, что ситуация изменится. В том числе с приходом нового руководства ОКР.

— Коммерческая привлекательность без нас теряется не только у лыжников, где доминируют Александр Большунов и другие российские звезды, но и в прыжках с трамплина и двоеборье, где при всех достижениях последних лет наша страна не является законодателем мод?

— Может быть, это касается в меньшей степени прыгунов и двоеборцев. Хотя, учитывая результаты Климова и Садреева в последние годы перед баном, списывать наш вид спорта тоже нельзя. Понятно, что в основном привлекательность России в системе FIS держится за счет соперничества наших лыжников с норвежскими. Но и в прыжках с трамплина организаторы и спонсоры ждут возвращения наших спортсменов. В том числе и те, кто вкладывает деньги в телевизионные трансляции.