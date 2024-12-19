Декабрь — всегда время подводить итоги, в том числе и в банковской отрасли. О том, какие сейчас тенденции на рынке сбережений, почему все больше клиентов выбирают семейное обслуживание и о других важных новостях рынка, рассказала «Известиям» вице-президент ВТБ Юлия Безменова.

— Подводя итоги, расскажите, как этот год заканчивается на рынке сбережений?

— Высокая ключевая ставка, безусловно, разогревает рынок сбережений. Мы уже сталкивались с ситуацией высокой ключевой ставки в 2015 и 2022 гг., но тогда это были относительно краткосрочные периоды. Сейчас все иначе — главный индикатор денежного рынка уже год обновляет максимальные значения. В этих условиях выиграют, в первую очередь, вкладчики. Сейчас мы наблюдаем совершенно новый финансовый цикл: в этом году впервые рынок сбережений растет быстрее кредитования. По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. Одновременно «сжимается» рынок кредитования — продажи розничных кредитов в этом году сократятся на 18%, а в следующем году — на треть.

— 2024 год назвали «годом вкладчика», ставки по вкладам находятся на максимальных значениях. Стоит ли ждать еще повышения?

— Действительно, на протяжении всего 2024 года ставки по вкладам держатся на рекордных уровнях. Текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ключевую ставку. Банки отреагируют на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия — до 24-25% годовых. Поэтому пик ставок по вкладам придется на эту зиму. Этот период станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой.

— Несмотря на высокую доходность по вкладам, есть люди, которые по старинке хранят наличные купюры «под подушкой», считая такой способ самым безопасным…

— Вы знаете, доля наличных рублей в сбережениях сокращается, и на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн рублей. Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года этот показатель может еще снизиться. Абсолютное большинство все-таки понимает, что при высоких значениях ключевой ставки нужно, во-первых, сберегать, а не тратить, а во-вторых, извлекать максимальную выгоду от ставок по вкладам, которая будет рекордной в этом году.

Деньги в наличных сегодня — это не только отсутствие возможности получить до 24% дохода, но и прямые потери их покупательной способности из-за высокой инфляции.

— Вы сказали про рекордную прибыль для вкладчиков…

— Да, и мои слова подкреплены неоспоримыми цифрами. Например, ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов в этом году рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты со вкладами. Это исторический максимум — втрое больше, чем, например, мы выплатили в прошлом году. Всего же по банковской системе в этом году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн рублей. А теперь решайте, где хранить деньги — дома под подушкой или на вкладе в банке.

— В условиях постоянно меняющейся ключевой ставки, многие вкладчики пристально следят за ситуацией на рынке, пытаясь найти максимально выгодные для себя условия. Наблюдаете ли ситуацию, когда клиенты постоянно перекладывают средства со вклада на вклад?

— Не обязательно постоянно перекладывать. Например, у нас есть вклад с привязкой к ключевой ставке. ЦБ очень четко таргетирует инфляцию. И пока не будет явных сигналов, что уровень инфляции пошел на спад, снижения ставки не будет. Поэтому любые продукты с привязкой к ключевой ставке будут эффективны. Поскольку есть существенный спред между текущим уровнем инфляции и ставкой, которую устанавливает Центральный банк, клиент зарабатывает при движении рынка. То есть этот вклад дает возможность не только защитить свои средства от инфляции, но и серьезно заработать.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

— Сейчас банки активно развивают не только финансовые продукты, но и нефинансовые сервисы. У ВТБ есть что-то в этой части?

— Конечно, есть. Например, мы в партнерстве с Национальной Лотереей провели акцию «Билет на миллион», которая была доступна абсолютно для всех клиентов банка. Нужно было просто держать на карте сумму не менее 20 тыс. рублей, чтобы бесплатно получить билет «Мечталлион» и участвовать в еженедельных розыгрышах. Уже более 14 тыс. клиентов получили денежные призы. Планируем эту акцию повторить в 2025 году.

— На рынке очень заметен тренд на развитие программ лояльности. Как это работает и будут ли какие-то изменения в следующем году?

— Да, тенденция заметна. В этом году банки выплатят клиентам 420 млрд рублей, а в 2025 году пользователи получат 540-560 млрд рублей кешбэка — это станет рекордным показателем. Для получения кешбэка клиенты чаще всего выбирают такие категории, как «На все покупки», «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Аптеки», «Одежда и обувь».

Основное отличие нашей программы — начисление рублями, в самых востребованных категориях, без округлений и виртуальных баллов. И вы сами можете выбирать и менять те категории покупок, где начисляется кешбэк. Я честно могу сказать, что по совокупности показателей — сегодня это лучшая на рынке программа лояльности.

Ключевым трендом на рынке программ лояльности в следующем году станет усиление конкуренции: все банки будут активно повышать размер кешбэка. И мы продолжим развивать программу лояльности: предоставим дополнительные категории кешбэка за хранение денежных средств на картах, усилим предложение в рамках программы «Семейный банк», где уже начисляем нашим клиентам повышенный кешбэк за покупки в супермаркетах.

— А что происходит в области семейного обслуживания? Как говорят эксперты, это очень актуальная сейчас тема.

— Семейное обслуживание действительно в центре нашего внимания, нам важно, чтобы все члены семьи доверяли и выбирали нас. Часто, например, муж получает зарплату в одном банке, а жена в другом. Но для семейного бюджета выгоднее финансовые потоки объединить, потому что у нас, как у банка, есть возможность дать больше преференций всей семье. Например, мы сразу и гарантированно предоставляем всем членам семьи дополнительную категорию кэшбэка 5% на «Супермаркеты» — самая востребованная на сегодня категория.

Зарплатные клиенты не только получают больше льгот, чем клиенты, не имеющие регулярных поступлений в банк, но и могут поделиться ими: выпустить дополнительную карту супруге, которая точно так же будет иметь повышенный кешбэк в категории «Супермаркеты», или платежный стикер ребенку.

Мы разработали реферальные программы для пенсионеров, в рамках которых их близким предоставляется и повышенный кешбэк и улучшенные условия по вкладам и кредитам. Внимание ко всем членам семьи особенно актуально сейчас — в постоянно изменяющемся мире. Учитывая этот тренд, финансовые институты становятся платформой для решения глобальных и повседневных жизненных задач клиента и членов его семьи.

— До конца года должен завершиться процесс интеграции с банком «Открытие», можете подвести итоги, как прошел процесс?

— Процесс интеграции успешно завершается. На текущий момент из «Открытия» в ВТБ перешли 2,3 млн клиентов, переведено 927 млрд рублей под управление — это 94% от всего объема портфеля банка «Открытие». Для нас главным было реализовать бесшовный переход всех клиентов, максимально комфортно, с сохранением обслуживания у своего персонального менеджера. Сейчас клиенты получают лучшие продуктово-сервисные предложения. Учитывая накопленный опыт двух банков, мы делаем обслуживание в ВТБ выгодным, становимся ближе и удобнее.