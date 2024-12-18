Песков заявил об ответственной подготовке Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин ответственно подходит к подготовке к прямой линии, которая состоится 19 декабря, и актуализирует знания по всем экономическим отраслям. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями».

«Он получает с самого начала обращения граждан. Каждое распечатано на отдельном листе, и он имеет возможность некоторые из них посмотреть. Он всегда делает это и достаточно много смотрит. <…> Президент, еще раз повторяю, очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю базу знаний по всем отраслям нашей экономики», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день Песков сообщил «Известиям», что рейтинг популярности вопросов от населения, поступивших в текущем году на прямую линию с президентом РФ, очень помог обработать искусственный интеллект (ИИ). Больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией, отметил он.

17 декабря в штабе движения «Народный фронт» сообщили, что число обращений на прямую линию с главой государства превысило 1,4 млн заявок. Отмечалось, что наиболее популярным способом задать вопрос остались звонки, их поступило более 780 тыс.

Прямая линия главы государства будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.