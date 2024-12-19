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Врач рассказала о рисках задержки лишней жидкости в организме

Врач Шархун: сердечная недостаточность может стать причиной задержки жидкости
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Фото: TASS/Hauke-Christian Dittrich
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Задержка жидкости в организме может возникнуть из-за различных заболеваний, включая болезни сердца, почек, печени, эндокринные нарушения и инфекции. Врач общей практики, врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н., профессор Ольга Шархун рассказала 19 декабря «Известиям» о задержке лишней жидкости в организме.

По мнению специалиста, одно из наиболее распространенных заболеваний, приводящих к отекам, — это сердечная недостаточность, при которой сердце не способно качественно перекачивать кровь, что ведет к скоплению жидкости в тканях. Также задержка жидкости может быть связана с почечными проблемами, такими как острая и хроническая почечная недостаточность или гломерулонефрит, так как почки не справляются с удалением избыточной воды и токсинов.

«Болезни печени, включая цирроз, нарушают синтез белков и давление в кровеносных сосудах, что также вызывает отеки, в том числе в брюшной полости (асцит). Эндокринные расстройства, например гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и синдром Кушинга (повышенный уровень кортизола), могут способствовать накоплению жидкости в организме», — объяснила Шархун.

По ее словам, хронические легочные болезни, такие как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), могут способствовать возникновению отеков, поскольку они вызывают недостаточность правого желудочка. Также стоит отметить, что некоторые инфекционные заболевания и опухоли, которые перекрывают лимфатические сосуды, могут привести к накоплению жидкости.

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Кроме того, задержка жидкости обычно является результатом основного заболевания. Например, при сердечной недостаточности отеки возникают из-за недостаточной способности сердца перекачивать кровь, а при почечной недостаточности — из-за неспособности почек удалять избыток жидкости. В случае цирроза печени отеки вызваны нарушением синтеза белков и изменением давления в сосудистом русле.

«Простые меры, такие как увеличение физической активности, прогулки или легкие упражнения, помогают улучшить кровообращение и лимфоотток. Снижение потребления соли и увеличение потребления воды способствуют выводу жидкости из организма», — подытожила Шархун.

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