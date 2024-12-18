Жителя Москвы задержали за поджог полицейской машины
Московская полиция задержала молодого человека за поджог служебного автомобиля. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Инцидент произошел на улице Брусилова. Предварительно установлено, что москвич повредил машину, используя легковоспламеняющуюся жидкость.
«Злоумышленник 2003 года рождения, уроженец и житель города Москвы, задержан на месте происшествия», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Уточняется, что возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
По предварительным данным, молодой человек выполнял указания третьих лиц, которые получал по телефону. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Накануне в Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который пытался поджечь военкомат. Он рассказал, что действовал якобы по указаниям кураторов.