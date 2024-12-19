Первые тройки: отечественные звезды сыграют в хоккей в новом формате

Хоккей в формате «три на три» обычно практикуется только в овертаймах, но в последние годы проводятся полноценные турниры в таком количественном составе. Например, на недавнем Кубке Первого канала сборная России выиграла мини-турнир. Но там играли на обычной хоккейной коробке, а вот в середине ноября КХЛ объявила о создании полноценной новой лиги 3х3.

КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд. В первом сезоне чемпионата КХЛ 3х3 примут участие восемь команд из трех стран — «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также казахстанский «Барыс» и минское «Динамо».

Без больших зарплат

В составах команд есть много знакомых имен. Это и неудивительно: как минимум один игрок в заявке на тур должен соответствовать следующим условиям: не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру, либо не менее 80 матчей в КХЛ за последние пять сезонов.

В заявку на сезон могут быть включены игроки команды КХЛ на двухсторонних или трехсторонних контрактах, неограниченно свободные агенты старше 22 лет. Например, за «Авангард» сыграют Максим Рыбин, Игорь Макаров и Евгений Коротков, за «Салават Юлаев» — Никита Щитов, Илья Крикунов, Дмитрий и Константин Макаровы, за «Магнитку» — Сергей Шмелев и Павел Варфоломеев, за «Ак Барс» — Александр Лазушин и Михаил Глухов, за «Барыс» — Талгат Жайлауов.

Больших денег в лиге не будет — по информации «Спорт-Экспресса», зарплаты игроков до конца сезона вряд ли составят больше 500 тыс. рублей. Но большинство хоккеистов идут туда не ради денег: это отличная возможность получить игровую практику и не растерять форму, а для многих — просто продлить свою жизнь в хоккее и обрасти связями.

Преимущества в динамичности

Регулярный чемпионат продлится с декабря (старт намечен на 19-е) 2024 года по июнь 2025 года. Всего будет сыграно 312 матчей. Каждый из 24 туров укладывается в четыре дня — с четверга по воскресенье. В туре участвуют четыре команды, встречающиеся друг с другом по два раза, причем соперничество не ограничивается внутри дивизионов: с первого же тура команды будут «перемешиваться». По четвергам проводится четыре матча, по пятницам — два, по субботам — четыре, по воскресеньям — три. Программу воскресенья завершает своеобразный финал — с участием двух лучших команд по итогам тура, в котором победитель получает денежный приз в 1 млн рублей.

По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды выходят в плей-офф. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

Длительность каждого периода — семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. В игре предусмотрено минимум вбрасываний: только в начале периода и после взятия ворот. В случае ничьей по итогам основного времени проводится серия бросков для определения победителя.

Создание новой лиги можно оценить только положительно: игры будут проходить в раннее время и практически не будут пересекаться с КХЛ, что даст возможность болельщикам смотреть больше хоккея. А по динамичности игра в формате «три на три» на маленькой коробке заметно превосходит обычный матч.

— Посмотрим, как зайдет такой турнир, формат «три на три» интересен в плане того, что там больше голов и атакующих действий, нежели оборонительных, — отметил в разговоре с «Известиями» чемпион мира, легенда «Авангарда» Максим Сушинский. — Я так понимаю, что там будут играть хоккеисты, которые не попадают в состав, либо из ВХЛ. Там же не будут выступать ведущие игроки команд. Почему молодежь любит такое смотреть? Они двигаются вперед, что-то новое всегда хотят смотреть.

По мнению президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, новый формат более зрелищный и у него есть олимпийские перспективы.

— Может ли хоккей «три на три» стать олимпийским видом спорта? Может, — отметил Владислав Третьяк. — Сейчас еще НХЛ поддержит такое знамя. Но лично мне играть «три на три» было бы очень муторно и тяжело, потому что это постоянное движение, постоянные голы. Но чем хоккей и отличается от других видов спорта — в том же футболе три-четыре раза за игру бьют по воротам. А хоккей «три на три» — это шквал атак и в ту, и в другую сторону. Люди приходят не смотреть 0:0, а хотят, чтобы были голы, моменты. Конечно, «три на три» — выигрышный вариант, но всё потихонечку, по крупице. Я думаю, что он всё-таки в будущем станет олимпийским.