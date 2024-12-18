Над Запорожской областью сбили четыре ракеты ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удары по Бердянску и Токмаку Запорожской области, предположительно, с помощью ракет Storm Shadow, все попытки были предотвращены. Об этом 18 декабря сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно, Storm Shadow», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Осколки от ракет упали в акваторию Черного моря, а также в поле западнее Токмака, уточнил губернатор Запорожской области.
Ранее в этот день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 10 украинских ракет по региону. Слюсарь, ссылаясь на оперативные данные, отметил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.