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Средства ПВО уничтожили 10 ракет ВСУ в Ростовской области

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет в Ростовской области. Об этом 18 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайская. На месте происшествия работают спасательные службы.

Кроме того, врио губернатора дополнил, что были повреждены окна в доме на улице Речная. Также была оцеплена территория дома, во дворе которой был обнаружен еще один фрагмент ракеты.

Слюсарь, ссылаясь на оперативные данные, отметил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Информация о разрушениях уточняется.

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Ранее в этот день Слюсарь уже сообщал об отражении средствами ПВО ракетной атаки на Ростовскую область. О пострадавших на тот момент также не сообщалось.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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