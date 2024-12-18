Средства ПВО уничтожили 10 ракет ВСУ в Ростовской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет в Ростовской области. Об этом 18 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайская. На месте происшествия работают спасательные службы.
Кроме того, врио губернатора дополнил, что были повреждены окна в доме на улице Речная. Также была оцеплена территория дома, во дворе которой был обнаружен еще один фрагмент ракеты.
Слюсарь, ссылаясь на оперативные данные, отметил, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Информация о разрушениях уточняется.
Ранее в этот день Слюсарь уже сообщал об отражении средствами ПВО ракетной атаки на Ростовскую область. О пострадавших на тот момент также не сообщалось.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.