В Ростовской области сообщили об отражении ракетной атаки на регион
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом 18 декабря сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что пострадавших в результате украинской атаки нет.
В этот же день сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над тремя регионами РФ. Два дрона ликвидированы над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над Брянской и Курской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.