Особая связь: как готовят «Итоги года с Владимиром Путиным»
Особая связь: как готовят «Итоги года с Владимиром Путиным»
2024-12-18T17:37:23+03:00
2024-12-18T17:37:23+03:00
2024-12-18T17:37:23+03:00
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Россияне подали свыше 1,6 млн обращений президенту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
19 декабря 2024 года состоится очередная прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в совмещенном формате. Вопросы главе государства смогут задать как журналисты, так и простые жители страны. Начало запланировано на 12 часов дня. Какие темы волнуют россиян больше всего и как к событию готовится сам президент — в фотогалерее «Известия»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В этом году жители России направили Путину более 1,6 млн вопросов. Официальный call-центр продолжает принимать обращения граждан через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди тем — лидеров по числу обращений оказались жилищные вопросы и социальное обеспечение, рост цен, тарифы ЖКХ, лекарства, транспортная доступность, а также экология
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Впервые в истории операторам call-центра помогает обрабатывать запросы россиян искусственный интеллект от «Сбера»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Владимир Путин высоко оценил технические нововведения, отметив, что это значительно ускоряет работу с поступающими обращениями. Кроме того, ИИ формирует перечень самых острых тем, по которым важна реакция властей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Гостином Дворе ожидается около 2 тыс. журналистов. В числе аккредитованных гостей будут представители зарубежных СМИ, в том числе из стран Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По традиции журналисты готовят яркие идеи, чтобы привлечь внимание президента и заполучить возможность обратиться к нему лично
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Особое место в повестке занимает тема спецоперации по освобождению Донбасса. Ожидается обилие вопросов, связанных с переговорным процессом, а также адаптацией ветеранов к мирной жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Впервые объединенный формат прямой линии и пресс-конференции был опробован в 2020 году во время пандемии коронавируса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Предыдущие «Итоги года» продлились 4 часа и 4 минуты, за которые Владимир Путин успел ответить на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ
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