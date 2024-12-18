Особая связь: как готовят «Итоги года с Владимиром Путиным»

19 декабря 2024 года состоится очередная прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в совмещенном формате. Вопросы главе государства смогут задать как журналисты, так и простые жители страны. Начало запланировано на 12 часов дня. Какие темы волнуют россиян больше всего и как к событию готовится сам президент — в фотогалерее «Известия»