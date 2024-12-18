В США производителя роутеров из Китая TP-Link заподозрили в кибератаках
Вашингтон начал расследование в отношении крупного производителя Wi-Fi роутеров из Китая TP-Link на возможную причастность к кибератакам. Как сообщает 18 декабря газета The Wall Street Journal, в США задумываются о введении запрета на пользование этими устройствами с 2025 года.
«Власти США расследуют, представляет ли китайская компания, чьи популярные домашние интернет-маршрутизаторы были связаны с кибератаками, угрозу национальной безопасности, и рассматривают возможность запрета этих устройств», — указывает СМИ.
Известно, что министерство торговли США пригласило представителей компании TP-Link в суд. Комментируя ситуацию, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Соединенные Штаты используют видимость национальной безопасности для «подавления китайских компаний».
Дипломат отмел, что Пекин намерен решительно защищать законные права и интересы компаний из КНР.
До этого, 13 декабря, представитель МИД Китая Мао Нин призвала американских политиков проявлять больше «здравого смысла», после того, как их напугал чеснок из КНР. Так, сенатор-республиканец Рик Скотт призвал провести расследование об импорте китайского чеснока, поскольку в США возникли опасения о безопасности данного продукта и способе его производства в Китае. Как отметила Мао Нин, если Вашингтон решил, что китайский чеснок представляет угрозу нацбезопасности страны, американским властям будет сложно избежать насмешек.
В тот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов поделился с «Известиями» мнением, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Вашингтон и Пекин могут ужесточить взаимные санкции. Он добавил, что отношения стран, с большей вероятностью, усугубятся.