Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Экономика
Цены на квартиры в новостройках за месяц снизились в 18 городах России
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Спорт
Вратарю «ПСЖ» наложили 10 швов из-за полученной во время игры с «Монако» травмы
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
Глава МИД Латвии возмутилась говорившим с нею на русском таксистом с Украины
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Мир
В Крыму предложили провести международный трибунал над Зеленским
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Мир
Пушилин назвал Зеленского обузой для Трампа
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Общество
Песков сообщил о серьезном анализе обращений к прямой линии Путина по теме СВО
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
«Народный фронт» организовал экскурсию в «Москва-Сити» для дочери бойца СВО
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

В США производителя роутеров из Китая TP-Link заподозрили в кибератаках

WSJ: в США подозревают производителя роутеров из Китая TP-Link в кибератаках
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вашингтон начал расследование в отношении крупного производителя Wi-Fi роутеров из Китая TP-Link на возможную причастность к кибератакам. Как сообщает 18 декабря газета The Wall Street Journal, в США задумываются о введении запрета на пользование этими устройствами с 2025 года.

«Власти США расследуют, представляет ли китайская компания, чьи популярные домашние интернет-маршрутизаторы были связаны с кибератаками, угрозу национальной безопасности, и рассматривают возможность запрета этих устройств», — указывает СМИ.

Известно, что министерство торговли США пригласило представителей компании TP-Link в суд. Комментируя ситуацию, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Соединенные Штаты используют видимость национальной безопасности для «подавления китайских компаний».

Дипломат отмел, что Пекин намерен решительно защищать законные права и интересы компаний из КНР.

Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека
Галлий, германий и сурьма запрещены к поставкам в США

До этого, 13 декабря, представитель МИД Китая Мао Нин призвала американских политиков проявлять больше «здравого смысла», после того, как их напугал чеснок из КНР. Так, сенатор-республиканец Рик Скотт призвал провести расследование об импорте китайского чеснока, поскольку в США возникли опасения о безопасности данного продукта и способе его производства в Китае. Как отметила Мао Нин, если Вашингтон решил, что китайский чеснок представляет угрозу нацбезопасности страны, американским властям будет сложно избежать насмешек.

В тот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов поделился с «Известиями» мнением, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Вашингтон и Пекин могут ужесточить взаимные санкции. Он добавил, что отношения стран, с большей вероятностью, усугубятся.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024