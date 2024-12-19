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Продажи квартир в новостройках Москвы бизнес- и премиум-класса выросли на 4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Всего за 11 месяцев 2024 года в новостройках бизнес- и премиум-класса столицы продано 28 530 квартир и апартаментов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество сделок заключено в таких районах «старой» Москвы, как Даниловский, Хорошево-Мневники и Раменки. Это следует из данных совместного исследования компаний FORMA и «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которыми 19 декабря ознакомились «Известия».

По их информации, в Даниловском районе Москвы было реализовано 4452 лота, что на 22% больше, чем в 2023 году. В районе Хорошево-Мневники совершено 2857 сделок — на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на незначительный прирост по отношению к результатам 2023 года, Раменки заняли третье место по количеству продаж в новостройках. В текущем году в этом районе было продано 1976 квартир.

Согласно данным исследования, на 100% выросли продажи в Замоскворечье, Бутырском, Москворечье-Сабурово, Левобережном и Донском.

«Рост продаж в этих районах связан не только с выходом новых жилых комплексов в 2024 году, но и с активной реализаций и приростом потребительского спроса на те проекты, которые уже были здесь представлены», — рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

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На рост числа сделок в таких районах, как Даниловский и Замоскворечье, оказала влияние современная застройка и благоустройство промышленных зон вокруг Павелецкого вокзала, сейчас в этом районе в реализации находятся девять жилых комплексов бизнес- и премиум-классов, рассказали в компании FORMA.

«За 2024 год средневзвешенная цена предложения в районе Павелецкой выросла на 10% и составила на текущий момент 705 тыс. рублей за 1 кв. м. В разбивке на сегменты квартиры бизнес-класса экспонируются в среднем по цене 580 тыс. рублей за 1 кв. м, а в сегменте премиум — 856 тыс. рублей за 1 кв. м», — отмечает директор по аналитики компании FORMA Ольга Павлик.

Средняя площадь купленных квартир в Москве на ноябрь 2024 года составила 52,4 кв. м, что на 8,8% выше показателя ноября 2023-го. К таким выводам пришли аналитики Tekta Group. Кроме того, в связи со снижением доступности ипотечных программ в премиум-классе за год доля сделок с привлечением заемных банковских средств сократилась с 31 до 9%. Бизнес-сегмент также ушел от ипотеки: в ноябре 2023 года банковские средства использовали для покупки 67% квартир, в 2024 году — 36%, сообщила коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова

Ранее, 15 декабря, «Известия» ознакомились с данными агентства элитной недвижимости Kalinka Group, согласно которым в Москве за год доля молодых покупателей элитного жилья выросла на 7%. Наибольшую долю покупателей на рынке элитной недвижимости столицы составляет возрастная категория 41–50 лет, на которую приходится 37% сделок.

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