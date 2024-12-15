За год доля молодых покупателей элитного жилья в Москве увеличилась на 7%
В Москве за год доля молодых покупателей элитного жилья увеличилась на 7%. Это следует из данных экосистемы Kalinka, с которыми ознакомились «Известия» 15 декабря.
Наибольшую долю покупателей на рынке элитной недвижимости столицы составляет возрастная категория 41–50 лет, на которую приходится 37%, далее следует возрастная группа 51–60 лет (25%). Доля сделок с покупателями в возрасте 31–40 лет достигла 21%. На тех, кто приобрел жилье в возрасте 20–30 лет, приходится 12% (+1% за год), в возрасте 60–70 лет — 5%.
«Соотношение покупателей элитного жилья в Москве среди мужчин и женщин почти одинаковое. В структуре сделок на мужчин приходится доля 52%, на женщин — 48%. Большинство покупателей — семейные пары с детьми или планирующие расширение семьи. Однако значительную долю покупателей также занимают люди, которые хотят жить ближе к работе или вблизи зоны деловой активности», — рассказал генеральный директор Kalinka Russia Алексей Чумалов.
В число покупателей входят представители различных сфер бизнеса: собственники крупных компаний, топ-менеджеры, молодые предприниматели, бенефициары компаний, восстанавливающие жилье и инфраструктуру во вновь приобретенных регионах России, управляющие и бенефициары предприятий ВПК. Также встречаются представители IT-сферы, творческих профессий, спортивные звезды и известные личности.
Основными целями приобретения недвижимости остаются инвестиционные покупки, долгосрочные вложения, покупка дополнительного жилья, изменение предпочтений в месте проживания, покупка квартиры для детей и изменение состава семьи.
Ранее, 2 декабря, сообщалось, что с начала 2024 года в элитных новостройках Москвы застройщики реализовали 472 квартиры и апартамента, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из подсчетов экспертов компании «Метриум». При этом район Дорогомилово лидирует по числу сделок на рынке элитных новостроек. На втором месте Пресненский район, а на третьей строчке Хамовники.