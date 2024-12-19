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В 2024 году россияне стали чаще выбирать искусственные елки

Исследование: среди елок лидерами по числу покупок стали искусственные деревья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В этом году россияне стали отдавать предпочтение искусственным елям. Об этом говорится в результатах исследования банка «Русский Стандарт», с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря.

Как показала статистика кредитной организации, лидерами по числу покупок в предновогоднем сезоне 2024 года, в отличие от прошлого года, стали искусственные ели — от литых до светодиодных. На них пришлось 56% от общего числа таких товаров в чеках, а на натуральные, как срубленные, так и в горшках, — 44%.

Годом ранее, напротив, с заметным отрывом лидировали натуральные ели. На них приходилось 65% покупок, тогда как на искусственные оставшиеся 35%.

В банке отметили, что в этом предновогоднем сезоне средний чек одной покупки искусственной ели составил 4602 рубля. Он вырос относительно прошлого года, когда был 4450 рублей.

При этом средний чек одной покупки натуральной ели — 6010 рублей. Годом ранее он был 5810 рублей.

Аналитики отдельно изучили покупки новогоднего декора и бенгальских огней. По данным банка, средняя сумма покупки новогодних украшений для дома (мишуры, гирлянд, елочных игрушек и прочего) составила 238 рублей, а бенгальских огней — 67 рублей.

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Ранее, 13 декабря, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям», что главное преимущество натуральной ели — выделение эфирных масел, богатых фитонцидами, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они обеззараживают воздух, укрепляют иммунитет и нервную систему, благотворно влияют на легочное дыхание. Однако у некоторых людей хвойные деревья могут вызывать аллергические реакции из-за смол, запаха хвои или обработки химикатами.

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