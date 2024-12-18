IT-эксперт дала советы по безопасному использованию браузера

Для того чтобы сделать использование браузера безопасным, необходимо следовать нескольким простым правилам, сообщила доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Прежде всего IT-эксперт рекомендовала всегда обновлять браузер до последней версии, уточнив, что разработчики постоянно выпускают обновления, которые нацелены на исправление уязвимостей и улучшение защиты данных.

Следующий шаг для безопасного использования браузера — установка надежных антивирусных программ и расширений для блокировки рекламы и трекеров, поделилась специалист. «Рекламные баннеры и трекинг-коды могут собирать информацию о вашем поведении в интернете и использоваться мошенниками для распространения вредоносного ПО», — предостерегла она в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт добавила, что для защиты приватности важно и регулярное удаление истории просмотров и файлов cookie, так как эти данные могут использоваться для отслеживания поведения пользователя в Сети и создания профилей пользователей.

Она напомнила, что лучше использовать сложные пароли с уникальными комбинациями символов, цифр и букв для каждого сайта. Также рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, — дополнительный уровень защиты сделает доступ к вашим аккаунтам гораздо сложнее.

«Будьте внимательны и никогда не открывайте файлы или ссылки, полученные от неизвестных отправителей: фишинговые атаки остаются одной из самых распространенных угроз в интернете», — подчеркнула Максимова.

17 декабря эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал об опасности вредоносных рассылок через мессенджеры, передает RT.

Он объяснил, что в открытку или гифку вшит запуск вредоносной программы, которая начинает на телефоне пользователя распоряжаться так, как она считает нужным, сообщает 360.ru.

По словам эксперта, программа получает доступ к банковским приложениям, логинам, паролям и переписке. В данном случае не защищены мессенджеры, так как они являются всего лишь средством доставки. Вирус заложен в самой картинке, отметил Ющук.

«Если открытка или гифка приходит с совершенно неизвестного адреса, то лучше это просто сразу удалять», — добавил эксперт.

В середине декабря сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им заработать деньги за лайки. У злоумышленников может быть несколько вариантов обмана. В первом случае после выполнения задания они просят сообщить пользователей платежные данные карты для начисления вознаграждения и в итоге крадут деньги. Во втором варианте после начисления денег за лайки аферисты могут попросить сообщить им номер телефона и код из SMS для подтверждения личности. В результате они могут увести аккаунт в Тelegram.

11 декабря пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредила, что в Сети начали распространяться мошеннические сайты, через которые якобы можно пополнить «Тройку» и карту москвича, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель направления внутренней информационной безопасности Selectel Андрей Баранников рассказал о схеме мошенничества с маскировкой вредоносного контента под безобидные ссылки и открытки. Пользователь, желающий увидеть содержимое, должен ввести данные на поддельном сайте «Госуслуги». Таким образом мошенники получают возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и многое другое, передает ИА Регнум.

Также быстрая разрядка батареи может указывать на то, что ваш телефон был взломан. Если смартфон вдруг начал разряжаться быстрее обычного, это может сигнализировать о наличии вредоносных программ, пишет Pravda.Ru.