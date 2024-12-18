Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами вблизи Аляски
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами вблизи западного побережья Аляски. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Полет был выполнен в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей и длился более 15 часов.
Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.
Накануне плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря совершили два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России. Продолжительность полета составила более пяти часов, истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 ВКС РФ.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными территориями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.