Африканские студенты едут в Россию для обучения геологии и горному делу

Первая группа студентов из Гвинеи-Бисау в ближайшее время прибудет в Россию для обучения в отечественных вузах. Они получат высшее образование в Екатеринбурге и Красноярске по таким направлениям, как горное дело, геология, экология, геологоразведка и другие. Программу полностью финансирует российский производитель алюминия «Русал».



В проекте принимают участие 70 студентов, сообщает пресс-служба компании. Они получат стипендию «Русал-2024» в рамках Горнорудного соглашения, подписанного с правительством африканской республики. Представители Гвинеи-Бисау поблагодарили российских партнеров за реализацию программы, которая поможет молодым гвинейцам получить качественные знания и востребованные профессии.



По данным Минобрнауки РФ, в 2022-2023 учебном году в стране обучалось почти 35 тыс. студентов из Африки. Эта цифра в последние годы стабильно растет: за последние 13 лет количество учащихся увеличилось в три раза. Отечественные компании активно сотрудничают с африканскими странами на фоне растущего стратегического интереса России континенту. Как отмечают эксперты, большинство студентов учатся не за свой счет, а по корпоративным программам или квоте правительства РФ, которые включают бесплатное обучение, стипендию и компенсацию расходов на дорогу и проживание.



По стипендиям «Русала» в ведущих российских вузах, включая СФУ, РУДН, УрФУ, МИИТ, МАДИ и МИСИС, получают бесплатное высшее образование студенты из Гвинеи, Ямайки и Монголии. Число специальностей превышает два десятка: от металлургии и горного дела до экономики и управления, химических технологий, машиностроения и медицины. Образовательный процесс включает и производственную практику, в том числе для будущих медиков.