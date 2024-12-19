20 декабря — День ФСБ России: история, традиции, поздравления

Ежегодно 20 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), чья работа связана с поддержанием внутренней стабильности в стране. В 2024 году эта дата приходится на пятницу. Об истории создания структуры, а также о традициях празднования читайте в материале «Известий».

День ФСБ – история праздника 20 декабря

День ФСБ был учрежден в 1995 году указом президента России. Дата для него была выбрана неслучайно: 20 декабря 1917 года по приказу Совета народных комиссаров Советской России была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Она стала первой специализированной службой, ставшей основой для будущих советских и российских структур госбезопасности.

ВЧК под руководством Феликса Дзержинского защищала молодое советское государство от внутренней контрреволюционной деятельности, саботажа и диверсий. Структура обладала чрезвычайными полномочиями для ареста, допроса и вынесения наказания.

С течением времени ВЧК претерпела многочисленные реорганизации и изменения, которые соответствовали требованиям политической ситуации и задачам госбезопасности. Так, в 1922 году она была преобразована в Государственное политическое управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР, а затем — в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР. Основной задачей ОГПУ также оставалась борьба с контрреволюцией, но на более централизованном уровне.

После смерти Сталина и проведения ряда реформ безопасности, в 1954 году служба была переименована в Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР. Он существовал до 1991 года и стал символом советской разведывательной и контрразведывательной работы, включавшей борьбу с внутренними угрозами и шпионажем. КГБ имел широкие полномочия, контролируя государственные и партийные структуры. Он стал одной из наиболее значимых и известных служб безопасности в мире.

С распадом Советского Союза в 1991 году произошла масштабная реорганизация органов безопасности, КГБ СССР был расформирован. На его основе в России было создано Агентство федеральной безопасности (АФБ), которое в дальнейшем трансформировалось в Федеральную службу контрразведки (ФСК). Эти реорганизации отразили новые задачи по адаптации к изменившейся политической ситуации и угрозам в условиях открытой экономики и перестройки государственных институтов.

В 1995 году президент России Борис Ельцин подписал указ о создании ФСБ, которая на сегодняшний день является комплексной структурой, включающей подразделения по борьбе с терроризмом, экстремизмом, экономическими преступлениями, обеспечению защиты информации и государственной тайны. Ведомство играет ключевую роль в поддержании внутренней стабильности России, охране ее границ, и защите от внешних и внутренних угроз.

Традиции празднования Дня Федеральной службы безопасности в 2024 году

На государственном уровне День ФСБ традиционно включает торжественные собрания, на которых присутствуют руководство ведомства, высокопоставленные чиновники и ветераны. Во время этих мероприятий подводятся итоги года, обсуждаются значимые достижения, а также вручаются награды, ордена, медали и почетные грамоты лучшим специалистам за профессионализм, мужество и вклад в безопасность страны.

По традиции в этот день в российских регионах проходят возложения венков к мемориалам погибших сотрудников, в ходе которых отдают дань уважения тем, кто пожертвовал жизнью ради безопасности Родины. Также проводятся различные встречи и собрания ветеранов, на которых обсуждаются темы, связанные с госбезопасностью и историей службы.

Ко Дню ФСБ телевидение нередко приурочивает показ документальных и художественных фильмов, посвященных истории службы безопасности в России, ее задачам и значению. Эти программы помогают широкой публике больше узнать о работе ведомства, его роли в борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и киберугрозами.

День Федеральной службы безопасности – 2024: как и кого поздравляют

Поздравления сотрудникам ФСБ обычно носят достаточно официальный и сдержанный характер, что обусловлено спецификой их деятельности. В этот день принято отмечать их профессионализм, смелость и верность делу. Вот несколько примеров, как это можно сделать:

«Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваше мужество и самоотверженность помогают в защите Родины от угроз. Желаем, чтобы ваша нелегкая, зачастую скрытая от глаз работа была оценена по достоинству!».

«Поздравляем вас с Днем ФСБ. Вы стоите на страже безопасности нашей страны. Ваш труд часто остается в тени, но мы знаем, что именно вы — наши защитники. Пусть в вашей работе будет как можно меньше рисков, а в жизни — больше счастья и здоровья!».

«Дорогие сотрудники ФСБ, поздравляем вас с профессиональным праздником! Выдержка, внимательность и преданность делу — всё это делает вас настоящими защитниками Родины. Пусть ваш труд всегда будет вознагражден, а ваша семья окружена теплом и заботой!».

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня военной контрразведки.