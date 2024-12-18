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19 декабря — День военной контрразведки: история, традиции, поздравления

День военной контрразведки отметят в России 19 декабря
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ежегодно 19 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов военной контрразведки, которые занимаются выявлением и пресечением шпионской, диверсионной и иной подрывной деятельности, направленной против государственной безопасности. В 2024 году торжество приходится четверг. О его истории и традициях читайте в материале «Известий».

День военной контрразведки – 2024: история праздника

Дата празднования Дня военной контрразведки выбрана неслучайно, она связана с важным историческим событием — 19 декабря 1918 года был создан отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), который занимался борьбой с контрреволюцией, шпионажем и диверсиями в армии. Он получил известность, как Особый отдел. Это событие стало отправной точкой для формирования системы военной контрразведки в СССР, а затем и в России.

В годы Гражданской войны структура сыграла решающую роль в борьбе с белогвардейцами и иностранными агентами. С укреплением советского государства военная контрразведка стала частью Государственного политического управления при НКВД.

Во время Великой Отечественной войны контрразведка, переименованная в СМЕРШ (от фразы «Смерть шпионам»), стала одним из самых мощных инструментов защиты советской армии. В ее задачи входило выявление шпионов, диверсантов и других лиц, угрожающих безопасности СССР.

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После окончания Второй мировой войны контрразведка была реорганизована и стала частью Министерства государственной безопасности СССР. В годы холодной войны она сыграла ключевую роль в противостоянии со странами Запада, предотвращая шпионскую и диверсионную деятельность на территории Советского Союза. Контрразведчики также активно работали в странах Варшавского договора, защищая советские военные объекты за границей.

После распада Советского Союза система военной контрразведки прошла очередной этап трансформации. Она стала частью Федеральной службы безопасности России и получила задачи, связанные с изменившейся международной обстановкой и новыми угрозами.

В настоящее время работа контрразведки направлена на защиту российских вооруженных сил от шпионской и диверсионной деятельности иностранных разведок, обеспечение безопасности стратегических объектов, предотвращение утечек секретной информации, защиту от кибератак и пресечение внутренней деструктивной деятельности.

Как отмечают День военной контрразведки 19 декабря

В отличие от многих других профессиональных праздников, День военной контрразведки не связан с массовыми публичными акциями в силу специфики работы данной структуры, высокого уровня ее конфиденциальности. Традиционно он отмечается в узком кругу профессионалов, а также ветеранов службы.

Мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят в рамках закрытых встреч, в ходе которых обсуждают профессиональные достижения, подводят итоги года, чествуют сотрудников в отставке, внесших значительный вклад в развитие службы.

В центральных и региональных подразделениях проводятся торжественные собрания, на которых заслуженные сотрудники получают награды, благодарности и должностные поощрения за добросовестную службу. Также в этот день в разных городах проводятся памятные встречи, возложения венков и цветов к мемориалам в честь героев контрразведки, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Поздравления с Днем военной контрразведки

В этот день поздравления принимают сотрудники военной контрразведки. Их работа невидима из-за высокой секретности, но ее значение для национальной безопасности сложно переоценить. Также принято поздравлять ветеранов, посвятивших свою жизнь служению в органах военной контрразведки и во многом сформировавших традиции и методы ее работы.

Поздравления в День военной контрразведки обычно носят официальный и сдержанный характер, учитывая специфику работы службы. Они включают благодарность за преданность делу, защиту интересов государства и верность воинскому долгу. Вот несколько примеров:

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«Уважаемые сотрудники и ветераны военной контрразведки! Примите искренние поздравления. Ваша работа — важнейший элемент защиты интересов Родины. Пусть ваши усилия всегда ведут к успешным результатам, а профессиональный путь наполнен успехами и победами».

«Поздравляем вас с Днем военной контрразведки! Пусть каждый шаг будет твердым, решения — верными, защита Родины — успешной. Желаем крепких нервов, удачи и стойкости!».

«Уважаемые ветераны военной контрразведки! В этот знаменательный день выражаем глубокую благодарность за бесценный вклад в защиту Родины. Ваши знания и опыт — основа сегодняшних достижений службы!».

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