17 декабря — День ракетных войск стратегического назначения: история и традиции

Ежегодно 17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения, являющихся ключевым элементом ядерного сдерживания и гарантом национальной безопасности. В 2024 году праздник приходится на вторник. Об истории создания стратегических сил и их роли в обеспечении обороны страны читайте в материале «Известий».

День Ракетных войск стратегического назначения – 2024: история

Праздник официально установлен в 1995 году указом президента России. Дата была выбрана не случайно — 17 декабря 1959 года было подписано постановление Совета Министров СССР о создании Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Основанием для формирования РВСН стало обострение отношений между Советским Союзом и США в 1950-х годах, когда на фоне холодной войны и гонки вооружений СССР начал активно развивать ракетные технологии.

В 1959 году был образован отдельный род войск, предназначенных для хранения, обслуживания и эксплуатации стратегических межконтинентальных баллистических ракет (МБР), оснащенных ядерными боеголовками, которые могли бы быть использованы для обеспечения обороны и стратегических ударов на большие расстояния.

Новые стратегические силы возглавил маршал артиллерии Митрофан Неделин. С тех пор РВСН играли важнейшую роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении безопасности страны.

В 1960-е годы СССР активно наращивал мощь своих ракетных войск, разрабатывались новые более совершенные МБР, способные преодолевать большие расстояния, что дало стране возможность конкурировать с США в ядерной гонке.

Одним из знаковых моментов в истории РВСН стал Карибский кризис 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны. Наличие мощного ракетного арсенала в СССР и США в значительной степени повлияло на исход конфликта.

В 1970-е и 1980-е годы Ракетные войска стратегического назначения продолжали укреплять свои позиции. На этот период пришлась активная разработка новых подвижных ракетных комплексов.

После распада Советского Союза войска продолжили свое существование как ключевой элемент ядерного щита России. В 1992 году был подписан указ президента РФ о создании Вооруженных сил Российской Федерации, и РВСН стали их частью. В этот период началась модернизация существующих систем вооружений, а также разработка новых ракетных комплексов.

В настоящее время состав РВСН входят несколько ракетных армий и дивизий, как с шахтными пусковыми установками, так и с мобильными ракетными комплексами. Кроме того, стратегические войска включают в себя космодромы, полигоны, отдельную научно-исследовательскую станцию, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школу техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

День Ракетных войск стратегического назначения 17 декабря: традиции

Основные мероприятия в рамках Дня Ракетных войск стратегического назначения проводятся в воинских частях и подразделениях. Праздник начинается с построения личного состава и торжественных собраний, где командование и ветераны выступают с поздравлениями.

Традиционно 17 декабря проходят возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, посвященным погибшим воинам-ракетчикам. Также в этот день организуют встречи ветеранов с молодыми военными, лекции и выступления в военных вузах и школах, занимающихся подготовкой нового поколения защитников страны.

День РВСН — это праздник не только для военнослужащих, но и для их семей. В гарнизонах, где дислоцируются ракетные войска, организуются праздничные концерты, спортивные соревнования и другие культурные мероприятия. Родственники ракетчиков получают возможность узнать больше о службе своих близких и ощутить гордость за их роль в обеспечении безопасности государства.

Поздравление с днем РВСН

День Ракетных войск стратегическое назначения — повод выразить благодарность ракетчикам за их преданную службу и героизм. В этот праздник принято поздравлять не только военнослужащих, но и ветеранов, посвятивших жизнь службе в этих элитных войсках. «Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать:

«Дорогие военнослужащие! Поздравляем вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения! Ваше мастерство, дисциплина и преданность делу являются залогом безопасности и стабильности нашей Родины. Спасибо за вашу службу!»

«Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем РВСН! Ваш труд — это не просто работа, а служение интересам Родины. Пусть ваша служба будет спокойной. Здоровья, сил и мирного неба над головой!»

«Дорогие ветераны! В этот праздничный день выражаем благодарность за ваш неоценимый вклад в оборону и безопасность нашей Родины. Ваш пример — это источник вдохновения для молодежи. Пусть каждый день будет полон радости, а ваше здоровье будет крепким. С праздником!»

Ранее «Известия» рассказали об истории учреждения в России Дня памяти ракетчиков.