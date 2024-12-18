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В ДНР обвинение запросило пожизненное заключение для наемника из Грузии

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Фото: t.me/genprocrf
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, добровольно вступившего в нацбатальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом 18 декабря сообщила прокуратура ДНР.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности»).

Как установило следствие, с июня 2016 года по май 2022 года гражданин Грузии прибыл на Украину и добровольно вступил в отряд специального назначения «Азова». После этого он прошел обучение на одной из баз. Там он получил специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами и военной техникой.

В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе боев убил троих военнослужащих ВС РФ. В мае 2022 года Берианидзе был взят в плен.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Берианидзе виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее, 2 декабря, Верховный суд ДНР заочно приговорил военнослужащего «Азов» Андрея Ромащенко, застрелившего пожилую женщину в Мариуполе, к 24 годам колонии строгого режима.

До этого, 26 сентября, участника нацбатальона Ивана Ничепоренко приговорили к 5,5 года лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Уточняется, что военный ВСУ в 2014 году добровольно принимал участие в боевых действиях против мирного населения.

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