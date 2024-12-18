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Россия пока не получила ответа США на запрос на агреман для нового посла

Рябков: Россия пока не получила агреман для нового посла в США
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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Россия пока не получила от США агреман для нового посла в Вашингтоне. Об этом 18 декабря сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он обратил внимание на то, что с момента отправки данного запроса прошло немного времени.

«Пока нет, но прошло мало времени с момента направления запроса на агреман», — сказал дипломат.

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Ранее, 24 ноября, в СМИ опубликовали информацию о вероятном назначении директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева на должность посла РФ в США. Однако МИД РФ отказался публично комментировать данную кандидатуру.

5 октября Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США и покинул американскую территорию. Он занимал данную должность с 21 августа 2017 года.

До этого, 13 сентября, Антонов выразил мнение, что предстоящие президентские выборы в США не изменят негативный фон в российско-американских отношениях, поскольку в Вашингтоне не готовы к серьезным переговорам. По его словам, сейчас Россия должна стремиться к созданию многополярной системы международных отношений.

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