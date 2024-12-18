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Вагенкнехт заявила об окончании глобализации при господстве Запада

Сара Вагенкнехт: глобализация при господстве Запада подходит к концу
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Фото: TASS/Bernd von Jutrczenka
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Глобализация при господстве стран Запада скоро завершится, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на представлении предвыборной программы своей партии к выборам в бундестаг. Видеозапись выступления была опубликована 18 декабря на YouTube-канале «Союза».

«Глобализация при господстве Запада подходит к концу. Эти изменения баланса сил приводят к нестабильности и всё большему числу военных конфликтов, что совершенно справедливо волнует и наших граждан», — сказала Вагенкнехт.

Она отметила, что задача немецкого правительства — предотвратить участие Германии в масштабной войне, которая может «вырасти» из конфликтов, происходящих в мире сейчас.

По словам лидера партии, США — это сверхдержава на своем закате, которая борется за влияние в мире, в том числе за счет своих европейских союзников.

«Так было при [президенте США] Джо Байдене, и так будет при [избранном американском президенте Дональде] Трампе — на это указывают все сообщения», — подчеркнула Вагенкнехт.

Кандидат в канцлеры Германии указала на необходимость «нового общественного договора», добавив, что за последние 25 лет покупательская способность и качество жизни населения значительно снизились.

«Наша система социального обеспечения была отчасти разграблена политиками, а отчасти перегружена чуждыми ей услугами. <...> Большинство населения платит всё больше взносов и всё меньше получает взамен, а привилегированное меньшинство накапливает личные запасы и получает лучшие услуги», — подытожила Вагенкнехт.

Фиаско по плану: правительству Олафа Шольца объявлен вотум недоверия
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Накануне Сара Вагенкнехт была выдвинута на пост канцлера Германии. По словам генерального секретаря партии Кристиана Лея, очевидно, что у «Союза Сары Вагенкнехт» нет реальных перспектив получить этот пост. Он заявил, что партийное руководство приняло такое решение с целью не допустить несправедливого преимущества своих конкурентов.

Днем ранее бундестаг лишил доверия правительство Шольца. На голосовании по запросу, который канцлер направил 11 декабря, в поддержку Шольца проголосовали менее трети депутатов. После этого он предложил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить бундестаг, что потребует назначения досрочных выборов.

О планах поднять в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству Шольц объявил в начале ноября. Затем Штайнмайер одобрил в качестве возможной даты проведения досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. Руководство Социал-демократической партии (СДПГ) единогласно выдвинуло Шольца. По оценке политолога-германиста Евгении Пименовой, Мерц является наиболее вероятным претендентом на смену ему.

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