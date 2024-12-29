Некуда девайсы: в России начал сокращаться спрос на смартфоны

Средняя цена смартфона в России в 2024 году увеличилась примерно на 15% — почти до 25 тыс. рублей по сравнению с 2023-м , сообщили «Известиям» эксперты. Из-за этого рост рынка этих гаджетов в РФ фактически прекратился — такое было только в кризисных 2022 и в 2015 годах , отмечают они. Некоторые представители бизнеса даже говорят о снижении продаж по итогам года примерно на 1,7%. Из-за увеличения ключевой ставки покупатели копят средства на депозитах, а не несут их в магазины электроники, признают специалисты. В 2025 году ситуация вряд ли изменится — смартфонов будет продано меньше, чем в этом, а цены на них могут вырасти в среднем до 26,5 тыс. рублей, не исключают они.

Почему рынок смартфонов в России теряет темпы роста

Рост на российском рынке смартфонов закончился — итогом 2024 года стала его стагнация , рассказали «Известиям» продавцы электроники. Некоторые из импортеров техники говорят даже о снижении продаж . Для сегмента гаджетов, который, как правило, уверенно увеличивается из года в год, это не типично — в последний раз спад продаж фиксировался в 2022-м .

Одной из причин стал рост цен на гаджеты . По подсчетам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в октябре-декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена смартфонов увеличилась примерно на 15% — почти до 25 тыс. рублей. И это не предел : в следующем году она вероятно достигнет 26,5 тыс., прогнозирует он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В 2023 году в России был поставлен абсолютный рекорд — было продано 32 млн смартфонов. Теперь же налицо сокращение рынка , отмечает эксперт.

— Из-за роста ставки ЦБ люди несут деньги в банки, а не в магазины электроники , — подчеркнул Эльдар Муртазин.

В IV квартале 2024-го в натуральном выражении рынок снизился на 20%, в денежном — на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го , утверждает он. Декабрь этого года оказался для ритейлеров самым неудачным впервые за много лет. В 2024-м в РФ, вероятно, будет реализовано 29 млн аппаратов, а в 2025-м при самом оптимистичном сценарии продажи составят 28,5 млн штук , считает эксперт.

По итогам 11 месяцев 2024 года (с 1 января по 8 декабря) «Марвел-Дистрибуция» зафиксировала продажи смартфонов на уровне 27,5 млн устройств. За такой же период в 2023-м было реализовано 28 млн аппаратов , отметил представитель компании. Таким образом, продажи в натуральном выражении снизились на 1,7% в штуках, но при этом выросли на 8,9% в деньгах , указывает он.

— 2022 год был кризисным для рынка, но уже через год это падение было перекрыто взрывным спросом, который позволил вернуть показатели продаж на привычный уровень. В 2024-м рост в денежном выражении помимо инфляции связан с тем, что потребители покупают уже не первые свои смартфоны, а вторые или третьи, поэтому выбирают не самые бюджетные модели, а технологически оснащенные и более дорогие , — утверждают в организации. — По нашим прогнозам, продажи останутся на уровне этого года, либо с небольшим снижением — не более 3–5%.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

По словам представителя компании, в 2025 году возможные валютные колебания и ключевая ставка могут оказать негативное влияние на объемы поставок и стоимость смартфонов .

— По нашим наблюдениям, в первом полугодии 2024-го рост рынка замедлился, а во втором было зафиксировано его сокращение. Итоги года покажут небольшой, скорее номинальный рост выручки и стагнацию в объемах продаж , — отмечают в «Вымпелкоме». — За 11 месяцев рынок показал увеличение выручки на 10%, в то время как количество проданных устройств осталось на уровне 2023-го .

Такая динамика в большей степени связана с экономическими факторами, влияющими на инфляцию, что отражается на стоимости устройств и, соответственно, на выручке , отметил представитель оператора. В 2025 году рассматривается несколько сценариев: от позитивного с небольшим ростом продаж до умеренного с возможной стагнацией, и даже отрицательного с падением продаж под давлением внешних экономических и геополитических факторов, говорит он.

— По нашим оценкам, рынок смартфонов в России в 2024-м по сравнению с 2023-м не вырос, но и не сократился в количестве проданных устройств, а в денежном выражении увеличился примерно на 15–20% из-за повышения цен вслед за подъемом ключевой ставки ЦБ и с учетом инфляционных ожиданий производителей, — прокомментировали ситуацию в «Связь.ON».

— По итогам 11 месяцев 2024 года количество проданных смартфонов в России в штуках совпадает с прошлым годом. Однако общие итоги года будут зависеть от того, как покажет себя рынок в декабре , — отмечают в «М.Видео-Эльдорадо».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самыми продаваемыми смартфонами в количественном выражении стали Realme Note 50 на 64 Гб, Realme Note 50 на 128 Гб, Redmi 13с в версии на 256 Гб, Redmi 12 на 256 Гб и Tecno Spark Go 2024 года в версии на 128 Гб , сообщили «Известиям» в пресс-службе объединенного ритейлера. В топ смартфонов в денежном выражении входят пять моделей iPhone: iPhone 15 Pro Max на 256 Гб, базовый iPhone 15 на 128 Гб, iPhone 15 Pro на 256 Гб, iPhone 13 на 128 Гб и iPhone 15 Pro на 128 Гб , добавили там.

По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, рынок смартфонов в России демонстрирует неоднозначную динамику в 2024 году .

— За десять месяцев наблюдается нулевой рост продаж в штуках, хотя по итогам года ожидается незначительное снижение на 1–2% . В денежном выражении рост составил 12%, но прогнозируется снижение до 10% к концу года. Это обусловлено прежде всего повышением средней цены смартфонов, — указал он.

Что будет с ценами на смартфоны и спросом на них в 2025 году

Впрочем, не все участники рынка фиксируют снижение спроса на смартфоны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Категория «Смартфоны и аксессуары» на Wildberries динамично развивается, в этом году рост зафиксирован и в натуральном, и в денежном выражении. С января по декабрь 2024-го объем реализации смартфонов вырос почти на 40% по сумме продаж , — отметили на маркетплейсе.

В 2025 году, как ожидают в «Связь.ON», в РФ будет продано примерно 30 млн новых смартфонов, то есть в штуках объем продаж сохранится .

— Новинки на старте продаж будут стоить дороже сопоставимых гаджетов 2024 или 2023 годов, этот рост цены вендоры уже закладывают. А на текущие модели цены, скорее всего, сохранятся , — прогнозируют в розничной сети.

По мнению представителя ритейлера, повышение стоимости новых устройств не приведет к падению спроса на них — у розничных сетей есть большой арсенал финтех-инструментов для поддержки продаж .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В 2025 году мы не ожидаем сильных колебаний рынка. Умеренный рост продаж онлайн-сегмента будет достигаться в основном за счет региональных рынков. Наибольший интерес будут удерживать среднеценовые модели с понятным функционалом, а гаджеты, наделавшие шуму, например «раскладушки», пока останутся в узкой нише для техногиков , — в свою очередь отмечает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

В б/у сегменте по-прежнему будет повышенный интерес к флагманским моделям с хорошей скидкой от первоначальной цены , прогнозирует он. По его словам, дополнительно рынок поддержат программы трейд-ин и выкупа устройств с последующей перепродажей и гарантией, что сделает гаджеты еще более доступными .

По словам Алексея Погудалова из «Холодильник.ру», в 2025 году ожидается ряд факторов, способных повлиять на рынок смартфонов: рост курса доллара, высокая ключевая ставка ЦБ и, как следствие, увеличение стоимости смартфонов и снижение покупательской способности . Треть продаж в 2024-м осуществлялась в кредит, и высокая ставка делает это менее доступным, рассуждает он. В компании прогнозируют пессимистичный сценарий: снижение продаж в штуках не более чем на 10%, с сохранением приблизительно текущего уровня продаж в денежном выражении .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев