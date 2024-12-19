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Россияне рассказали о своих ассоциациях с Новым годом

Исследование: 84% россиян ассоциируют Новый год с елкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С наступлением Нового года среди повседневной суеты многие стремятся уловить дух праздника и ожидания волшебства. Для большинства участников опроса, основным символом Нового года служит елка. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Купер» и «СБЕР ЕАПТЕКА», с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря.

Согласно исследованиям аналитиков, 84% опрошенных считают главной новогодней традицией наличие елки. На втором месте находятся мандарины (72%), а на третьем — праздничное оформление дома. Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, отмечают, что новогоднее настроение создают украшенные улицы города (75%), выпавший снег (65%), просмотр советских фильмов (59%) и символические персонажи (55%), такие как Дед Мороз, Снегурочка, эльфы и олени.

Для респондентов возрастной группы 45–54 года новогодние праздники связываются с шампанским (58%), тогда как для участников от 18 до 34 лет основной ассоциацией являются новогодняя елка (86%) и музыка (1%).

И простое украшенье: траты на новогодние игрушки выросли почти на 50%
Спрос больше всего увеличился на искусственные елки, мандарины и молочный шоколад

Согласно статистике, ароматы цитрусовых и хвойных растений стали самыми востребованными среди покупателей в первой половине 2024 года и заняли места в десятке лучших продаж эфирных масел. Кроме того, в этот список вошли эфирные масла с ароматами чайного дерева, лаванды и мяты.

Спрос на эфирные масла, как правило, начинает увеличиваться во II–III квартале. Например, в III квартале 2024 года наибольший рост продаж эфирных масел был зарегистрирован в Пензе — на 46% по сравнению со II кварталом этого же года, в Чите — на 44%, в Набережных Челнах — на 41%, а также в Магнитогорске, Иркутске и Новороссийске — на 22%, как утверждают эксперты.

«С наступлением Нового года среди будничной суеты каждый стремится уловить новогоднее настроение и приближение праздника. На помощь придут эфирные масла. Они способствуют созданию атмосферы уюта в доме, а также эффективно очищают воздух, убивая бактерии и вирусы», — подытожила провизор и заведующая аптекой «СБЕР ЕАПТЕКА» Наталья Болотова.

Ранее, 17 декабря, эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о рисках пепла в шампанском в новогоднюю ночь. По ее словам, небольшое количество пепла в шампанском не несет вреда организму, гораздо важнее не злоупотребить шампанским за праздничным столом. Этот напиток весьма обманчив, так как его легко пить и в результате можно незаметно выпить слишком много.

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