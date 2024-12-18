В Госдуме связали результаты голосования за резолюцию РФ в ГА ООН с нацизмом на Западе
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- В Госдуме связали результаты голосования за резолюцию РФ в ГА ООН с нацизмом на Западе
На Западе и Украине процветает нацизм, что стало показательным на фоне результатов голосования по резолюции РФ в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом — США, Германия, Италия и Украина высказались против. На это 18 декабря в беседе с «Известиями» указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом накануне. Документ поддержало большинство стран — 119 из 182. Еще 10 стран воздержались.
«Расклад действительно показателен — по сути, по одну сторону баррикад в этом вопросе оказался глобальный Запад, включая Украину, где как раз нацизм и процветает сейчас особо ярко и широко, а по другую — весь остальной мир», — прокомментировал Журавлев.
Так, отметил он, именно на Западе сейчас нацизм снова поднимает голову, к его проявлениям можно отнести попытки отмены русской культуры в Европе и США. Депутат подчеркнул, что в странах Запада открыто демонстрируется нацистская символика, восхваляются соратники нацистской Германии.
«Создаются организации нацистского толка, терроризирующие даже собственное население, сводятся счеты с теми, кто выступает против нацификации. Апофеоз — как раз киевский режим, где Степана Бандеру сделали героем Украины, и нормальным людям с такими идеологическими установками точно не по пути», — заключил собеседник издания.
Ранее, 11 ноября, комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Соавторами выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР. Документ содержит призыв предотвратить искажение исторической правды и отказаться от всех форм расовой дискриминации.
До этого, 11 сентября, МИД РФ опубликовал доклад о героизации нацизма среди 40 стран, в которые вошла Украина. Тогда Захарова обратилась к международным структурам с просьбой не закрывать глаза на преступления, которые совершает Украина на территории РФ, и дать им соответствующую оценку.
Позднее официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила отсутствие реакции Запада на доклад. По словам дипломата, Запад даст реакцию на доклад тогда, когда об этом спросят журналисты. Однако в условиях преследования, применения культуры отмены и массовых арестов такое развитие событий практически невозможно.