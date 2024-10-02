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В МИД РФ объяснили отсутствие реакции Запада на доклад о героизации нацизма

Захарова: на Западе игнорируют доклад о героизации нацизма из-за цензуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Западные страны не прокомментировали доклад Министерства иностранных дел России о героизации нацизма из-за цензуры и поддержки этой экстремистской идеологии. Об этом 2 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По словам дипломата, Запад даст реакцию на доклад тогда, когда об этом спросят журналисты. Однако в условиях преследования, применения культуры отмены и массовых арестов такое развитие событий практически невозможно.

«Инициативно они комментировать не будут, чтобы не привлекать внимание. Вопросы задавать почти некому. Они даже по внутренней повестке боятся уже спросить», — указала Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия ежегодно вносит резолюцию на рассмотрение в Организацию Объединенных Наций (ООН). При этом США, Канада, Япония, Британия и другие страны Евросоюза голосуют против, оставаясь в меньшинстве.

«Против нашей резолюции выступают те, кто внутри своей страны стране подогревает эти националистические тенденции. Они не называют это прямо», — подчеркнула представитель министерства.

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Ранее, 11 сентября, МИД РФ опубликовал доклад о героизации нацизма среди 40 стран, в которые вошла Украина. Тогда Захарова обратилась к международным структурам с просьбой не закрывать глаза на преступления, которые совершает Украина на территории РФ, и дать им соответствующую оценку.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, в частности США, не хотят видеть нацизм на Украине. По его словам, «политика Запада в отношении киевского режима» подразумевает «попытки обелить тех, кто совершил военные преступления», а не борьбу с нацизмом и неонацизмом.

В понедельник, 9 сентября, военный аналитик, политолог Вадим Мингалев указал на нацистскую сущность киевского режима. Он отметил, что страна показала «настоящий звериный лик» нападением на Курскую область.

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